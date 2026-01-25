Хоккейден ӘЧ: Қазақстан қыздар құрамасы Оңтүстік Кореяға есе жіберді
АСТАНА. KAZINFORM — Шайбалы хоккейден Қазақстан 18 жасқа дейінгі қыздар құрамасы IIA дивизионында өтіп жатқан әлем чемпионатындағы бесінші ойынын Оңтүстік Кореяға қарсы өткізді.
Оңтүстік Корея құрамасы былтыр ІВ тобында сынға түскен еді. Сондықтан олар үшін қайтадан аталған топқа оралу міндеті болған еді. Алғашқы екі турда қазақстандық хоккейшілер бірде-бір ұпай жоғалтқан жоқ. Қарсыластар Латвиямен кездесуінде овертаймда жеңіске жетіп, бізден бір ұпайға кем жинады.
Қазірге дейін қазақстандық хоккейшілер Жаңа Зеландия (13:2), Латвия (9:1), Түркия (5:1), Нидерланд (7:0) құрамаларын қапы қалдырған еді.
Ал Оңтүстік Корея құрамасы Түркия (2:0), Жаңа Зеландия (10:0), Нидерланд (5:0), Латвия (3:2) құрамаларынан басым түсті.
Кездесу барысында қарсыластар тартысты ойын өткізді. Бірінші кезеңде олар бір-бірінің қақпасынан саңылау таба алған жоқ. Екінші кезеңде қазақстандық София Зубкова есеп ашты. Есесіне отандастарымыз үшінші кезеңде өз қақпасынан бес шайба алып шығуға мәжбүр болды.
Осылайша қазақстандық хоккейшілер қарсыласына 1:5 есебімен есе жіберді. Өз тобында екінші орынды місе тұтып, ІВ тобына жолдама алу мүмкіндігінен айырылды.