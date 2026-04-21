Хоккейден ӘЧ: Қазақстан U18 құрамасы бүгін Украинамен кездеседі
АСТАНА. KAZINFORM - Шайбалы хоккейден Қазақстан жасөспірімдер құрамасы IA дивизиондағы үшінші ойынын Украинаға қарсы өткізеді.
Бұл кездесу Қазақстан уақытымен 19:00-ге белгіленген. Отандастарымыз элиталық дивизионға жалғыз жолдаманы Мажарстан, Польша, Украина, Польша, Словения құрамадарымен сарапқа салып жатыр.
Қазірге дейін құрамалар бес мәрте кездескен еді. Төртеуінде қазақстандық хоккейшілер жеңіске жетсе, біреуінде қарсыласына есе жіберді.
Айта кетсек, бұдан бұрын қазақстандық хоккейшілер Мажарстан құрамасынан 5:2, Польшадан 10:2 есебімен басым түсті.
Сондай-ақ олар енді 23 сәуірде Швейцария, 24 сәуірде Словениямен шеберлік байқасады.
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы
Қақпашылар: Кирилл Мыльников, Арсений Кучковский (екеуі — «Барыс»), Рахымбек Рахымжан («Jersey Hitmen U18», AAA);
Қорғаушылар: Спартак Чукреев («Atlantic Coast Academy U18»), Артём Гасников (МХК «Торпедо», Өскемен), Святослав Евплов (ХК «Спартак-МАХ», МХЛ, Ресей), Кирилл Задорожный, Дэнир Утеев («Барыс» U18, Астана), Матвей Решетько, Расул Тұрсынов (екеуі — «Снежные Барсы», МХЛ), Кирилл Серебряков («Team Illinois U18», AAA)
Шабуылшылар: Владислав Ануфриев (МХК «Торпедо», Өскемен), Ануар Ахметжанов, Ерлан Ахмутинов, Нар-Улан Байкен («Atlantic Coast Academy U18»), Никита Гридасов («Boston Hockey Academy U18», AAA), Таир Бигаринов («Барыс», Астана), Илья Громов, Егор Ким («Omaha Lancers», USHL), Рауан Қайыржан («Барыс» U18, Астана), Михаил Коленко (ХК «Ладья», Тольятти, МХЛ), Егор Кравченко, Жахангер Тілеухан (ХК «Снежные Барсы», МХЛ, Астана)
Турнир 18-24 сәуір күндері Польшаның Крыница қаласында өтеді.