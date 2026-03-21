    18:15, 21 Наурыз 2026 | GMT +5

    Хоккейден Қазақстан әйелдер құрамасы әлем чемпионатына қатысады

    АСТАНА. KAZINFORM - Шайбалы хоккейден Қазақстан әйелдер құрамасы B дивизионындағы әлем чемпионатына дайындығын Алматы қаласында өткізеді. Бұл жөнінде Қазақстан хоккей федерациясы мәлім етті.

    Хоккейден Қазақстан әйелдер құрамасы әлем чемпионатына қатысады
    Фото: Қазақстан хоккей федерациясы

    Отандастарымыз Алматыда ҚР Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің Олимпиадалық даярлау орталығы базасында оқу-жаттығу жиынын жүргізеді.
    Жиынға барлық үміткер шақырылды. Олардың ішінде әйелдер мен жасөспірімдер құрамаларының ойыншылары бар.

    Қақпашылар: Вероника Агеева, София Агеева, Полина Говтва, Мария Яковлева (барлығы – «Торпедо», Өскемен), Арина Щеколова («Томирис», Астана);

    Қорғаушылар: Юлия Буторина, Александра Воронова, Дария Молдабай (барлығы - «Томирис», Астана), Зере Жұмаш, Эвелина Емцева, (екеуі - «Айсұлу Таңдаулы», Алматы), Ева Иншакова, Катрин Мескини, Кира Крухольская, Ульяна Куклина, Айдана Рахатқызы, Полина Яковлева (барлығы – «Торпедо»), Калима Нигматулина («Грация», Қарағанды);

    Шабуылшылар: Алина Жакулина, Рената Лившиц (екеуі – «Грация», Қарағанды), София Зубкова, Варвара Краюшникова, Полина Мокина, Злата Попова, Дильназ Саяхатқызы, Мунира Саяхатқызы, Златоцвета Феоктистова (барлығы – «Торпедо», Өскемен), Регина Какаулина, София Муравьева, Анфиса Новикова, Мадианна Нүсіпова, Василиса Шуклина (барлығы - «Айсұлу Таңдаулы», Алматы), Екатерина Куценко, Анастасия Оразбаева, Анастасия Филимонова, Александра Шегай (барлығы - «Томирис», Астана), Лариса Свиридова («Айсұлу», Алматы);

    Оқу-жаттығу жиыны 22 наурызда басталады. Құрама 2 сәуірде Испанияға аттанып, дайындықты одан әрі жалғастырады.

    Әлем чемпионаты 12-18 сәуір аралығында өтеді. Олардың қарсыластары - Латвия, Нидерланд, Корея, Ұлыбритания және Испания құрамалары.

    Еске салсақ, бұдан бұрын шайбалы хоккейден Қазақстан чемпионатының плей-офф кезеңінің жартылай финалына шыққан командалар белгілі болды.

    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
