Хорватиядағы әлем кубогына Қазақстан құрамасынан кімдер қатысады
АСТАНА. KAZINFORM – Халықаралық гимнастика федерациясы (FIG) Хорватияның Осиек қаласында өтетін әлем кубогы кезеңіне қатысушылар тізімін жариялады.
Ресми мәліметке сәйкес, бұл халықаралық турнирде Қазақстан құрамасының намысын 4 гимнаст қорғайды.
Құрама сапына Милад Карими, Нариман Құрбанов, Зейнолла Ыдырысов және Ілияс Әзізов енді.
Айта кетейік, Хорватиядағы әлем кубогы кезеңі 9-12 сәуір аралығында өтеді.
Ал осыған дейін Мысырдың Каир қаласында өткен кезеңде Қазақстан құрамасы 3 медаль жеңіп алды. Ат снарядындағы жаттығуда Зейнолла Ыдырысов күміс жүлдеге ие болса, Нариман Курбанов 3-орынға тұрақтады. Ал Асан Салимов қол тіреп секіруден 2-орын алды.
Еске салсақ, бұдан бұрын көркем гимнастикадан «Aphrodite Cup» турнирінде елордалық спортшылар Афинада топ жарғанын жазған едік.