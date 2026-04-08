    11:59, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Хорватиядағы әлем кубогына Қазақстан құрамасынан кімдер қатысады

    АСТАНА. KAZINFORM – Халықаралық гимнастика федерациясы (FIG) Хорватияның Осиек қаласында өтетін әлем кубогы кезеңіне қатысушылар тізімін жариялады. 

    әлем кубогы
    Фото: ҰОК

    Ресми мәліметке сәйкес, бұл халықаралық турнирде Қазақстан құрамасының намысын 4 гимнаст қорғайды. 

    Құрама сапына Милад Карими, Нариман Құрбанов, Зейнолла Ыдырысов және Ілияс Әзізов енді. 

    Айта кетейік, Хорватиядағы әлем кубогы кезеңі 9-12 сәуір аралығында өтеді. 

    Ал осыған дейін Мысырдың Каир қаласында өткен кезеңде Қазақстан құрамасы 3 медаль жеңіп алды. Ат снарядындағы жаттығуда Зейнолла Ыдырысов күміс жүлдеге ие болса, Нариман Курбанов 3-орынға тұрақтады. Ал Асан Салимов қол тіреп секіруден 2-орын алды.

    Еске салсақ, бұдан бұрын көркем гимнастикадан «Aphrodite Cup» турнирінде елордалық спортшылар Афинада топ жарғанын жазған едік. 

    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
