HRANA: Ирандағы наразылық акциялары кезінде қаза тапқандар саны 544 адамға жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Экономикалық мәселелерге байланысты Иранда басталған наразылық акциялары салдарынан қаза тапқандар саны 544 адамға жетті, деп хабарлайды HRANA.
АҚШ-та орналасқан Адам құқықтарын қорғау белсенділерінің жаңалықтар агенттігінің (Human Rights Activist News Agency, HRANA) хабарлауынша, Ирандағы наразылық акциялары 15-күн қатарынан жалғасып жатыр.
Ирандағы жалпыұлттық наразылықтардың он бесінші күнінде HRANA соңғы 24 сағат ішінде жаңа деректер мен визуалды материалдардың түскенін хабарлады. Бұл ақпарат ел бірнеше күн қатарынан интернетсіз отырғанына қарамастан жиналған. Интернет байланысының жоқтығы деректерді жинау мен тәуелсіз тексеруді айтарлықтай қиындатып отыр.
Әсіресе Тегеран маңындағы мәйіттер сақталған орындарға қатысты бейнематериалдар мен куәліктер қаза тапқандар саны ресми деректерден әлдеқайда жоғары екенін және репрессиялардың ауқымды сипат алғанын көрсетеді. Осы ретте биліктің ресми мәлімдемелері барған сайын қатаңдап, қауіпсіздік риторикасына ауысты, ал жауапкершілік «террористер» мен «қарулы бүлікшілерге» жүктеліп жатыр.
Интернеттің өшірілуі үшінші күнге жалғасып жатыр. NetBlocks дерегінше, Иранның сыртқы әлеммен байланысы қалыпты деңгейдің небәрі 1 пайызына тең, бұл халықтың ақпаратқа қол жеткізуі мен өзара байланысын іс жүзінде шектеп отыр.
HRANA-ның тексерілген мәліметтері бойынша, наразылық акциялары елдің барлық 31 провинциясындағы 186 қалада, жалпы 585 жерде өтті. Қазіргі жағдай бойынша:
-
47 әскери қызметкер мен құқық қорғау органының өкілі;
-
бір мемлекеттік қызметкер (прокурор);
-
483 наразылық білдіруші қаза тапқан.
Қаза тапқандардың арасында 18 жасқа толмаған 8 бала бар. Сондай-ақ құрбан болғандардың ішіндегі 5 азаматтың наразылыққа еш қатысы болмаған.
Осылайша, расталған адам өлімі 544-ке жетті. Сонымен қатар HRANA әлі тексеріліп жатқан 579 өлім дерегі туралы қосымша хабар бермек.
Айта кетейік, Иран Ислам Республикасының президенті Масуд Пезешкиан халыққа үндеу арнап, Иранда реформа жүргізуге дайын екенін мәлімдеді.