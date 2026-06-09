Хуситтер Израильге зымыран соққысы мен кеме қатынасына қауіп туралы мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM – Йемендік хуситтер Қызыл теңізде израильдік кемелерге тыйым салынғаны және Израильге зымыран соққысы туралы жариялады. Баб эль-Мандеб пен Ормузды бір мезгілде қоршау әлемдегі теңіз мұнай мен газ қорының шамамен үштен біріне қауіп төндіріп отыр, деп хабарлайды Euronews.
Йемендік хуситтер Израильге зымыран шабуылын жариялап, израильдік кемелердің Қызыл теңізге кіруіне тыйым салынғанын жариялады, бұл кеме жолына, сондай-ақ Аден шығанағы мен оларды байланыстыратын Баб эль-Мандеб бұғазына қауіп төндіріп отыр.
Израиль мен ХАМАС арасындағы қақтығыс кезінде Газадағы хуситтер жыл сайын шамамен 1 трлн долларға (866 млрд еуро) тең тауар өтетін осы маңызды теңіз дәлізінде жүк кемелеріне 200-ге жуық шабуыл жасап, көптеген компанияларды Африканың оңтүстік шетінде ұзақ айналып өтуге мәжбүр етті.
Осындай айналма жол әдетте шамамен 14 күнге созылып, Азия мен Еуропа арасында әуе рейстерінің құнын айтарлықтай арттырады. Баб эль-Мандеб бұғазы арқылы өтетін мұнай көлемі науқан кезінде тәулігіне 8,8 млн-нан шамамен 4 млн баррельге дейін төмендеді.
Хуситтер 2025 жылдың қазан айында Газадағы бітімнен кейін шабуылдарын тоқтатты, бірақ Иранмен қақтығыс ушығып кетсе оларды қайта бастайтынын ескертті.
Олардың қоқан-лоқысы Парсы шығанағы мен оның энергия экспорттаушыларына апаратын қақпа Ормуз бұғазы Тегеран қоршауында қалуы аясында пайда болды.
Бұл хабарландыру бір уақытта әлемдегі ең маңызды теңіздегі екі тұйықталу нүктесіне қауіп төндіреді.
Ең тар жерінде ені небәрі 26 шақырым болатын Баб эль-Мандеб бұғазы Қызыл теңізді Аден шығанағымен және одан әрі Үнді мұхитымен байланыстырады. Ол арқылы әлемдік теңіз саудасының шамамен 12%-ы өтеді.
Ормуз бұғазы әлемдегі теңіз мұнайы мен газының, сондай-ақ басқа да жүктердің шамамен бестен бірін қамтамасыз етеді.
– Біз Израильдің Қызыл теңіздегі кеме қатынасына толық тыйым саламыз, - делінген хуситтер қарулы күштерінің мәлімдемесінде.
Осыған дейін Трамп АҚШ пен Иранның екі апта ішінде келісімге келуі мүмкін екенін айтты.