Хуситтер Сауд Арабиясындағы әуежайға шабуыл жасалғанын хабарлады
АСТАНА.KAZINFORM - Йемендегі Иран қолдаған хусит содырлар тобы Сауд Арабиясындағы Абха әуежайына зымыран және дронмен шабуыл жасағанын мәлімдеді, деп хабарлайды DW.
Эр-Рияд зымырандарды ұстап алғанын хабарлады.
Иран қолдаған Йемендегі шиит мұсылман азшылығының хусит содырлар тобы Сауд Арабиясындағы Абха халықаралық әуежайына зымыран және дронмен шабуыл жасағанын мәлімдеді. Бұл туралы AP және Reuters агенттіктері дүйсенбі, 13 шілдеде хабарлады.
Құрбан болғандар туралы ақпарат жоқ.
Көтерілісші қарулы күштердің өкілі Яхья Сариа Telegram-дағы бейне хабарламасында әуе компанияларын Сауд Арабиясының әуе кеңістігі арқылы ұшуға тыйым салып, ескертулерді «Сана халықаралық әуежайының қоршауы алынғанға дейін байыпты қабылдау керек» деп мәлімдеді.
Сауд Арабиясы зымырандарды ұстап алғанын хабарлады
Эр-Рияд «хусит террористік жасақтары оңтүстік аймаққа ұшырған зымырандарды» ұстап алды, деп хабарлады Йемендегі Сауд Арабиясы бастаған әскери коалицияның өкілі әлеуметтік желілерде.
Хуситтер Сауд Арабиясына жасалған шабуылдар үшін жауапкершілікті өз мойнына алды. Бұл 2022 жылдың наурыз айында бейресми атысты тоқтату күшіне енгеннен бергі алғашқы шабуыл.
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің шұғыл отырысы
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің жағдайға арналған шұғыл отырысында шенеуніктер кеңірек өршу қаупіне алаңдаушылық білдірді. — Йемен мен бүкіл аймақ тағы бір өршу циклін көтере алмайды, - деді БҰҰ Бас хатшысының саяси мәселелер жөніндегі көмекшісі Халед Хиари.
Ол барлық тарапты БҰҰ қамқорлығымен келіссөздерге сындарлы қатысуға шақырды.
Бұған дейін, 13 шілдеде Йемен Қорғаныс министрлігі бұл елдің Қарулы Күштері «Ансар Аллах» бүлікшіл қозғалысының хуситтерінің бақылауындағы Сана халықаралық әуежайының ұшу-қону жолағына соққы бергенін мәлімдеді. Ереуіл ирандық ұшақтың қонуына жол бермеу үшін жасалды, деп қосты ведомство.
Наурызда хуситтер Израильге зымыран соққыларын қайта бастады. Осылайша Иранның жағында ақпан айында АҚШ пен израильдіктер бастаған соғысқа кірді.
Естеріңізге сала кетейік, 2026 жылдың сәуірінде Йемендік хуситтер АҚШ пен Израильдің Иранмен қақтығысы басталғаннан кейін Израильге алғаш рет зымыранмен шабуыл жасады.