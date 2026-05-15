Ильхам Әлиев Қазақстан мен Әзербайжанның стратегиялық байланысы жөнінде мәлімдеме жасады
АСТАНА.KAZINFORM – Қос мемлекеттің одақтастық қатынастары күшейіп келеді. Бұл жөнінде Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиев Түркі мемлекеттері ұйымының Түркістанда өтіп жатқан бейресми саммитінде мәлімдеді.
Ол Қасым-Жомарт Тоқаевқа жылы қарсы алғаны және қонақжайлығы үшін алғыс айтты. Сондай-ақ, екіжақты байланысты нығайтудағы Түркістанның айрықша маңызын атап өтті.
– Мен көне әрі тарихы мен мәдениеті бай қала Түркістанға келгеніме өте қуаныштымын. Түркістан – Әзербайжанның мәдени астанасы Шушаның алғашқы бауырлас қаласы. Біздің халықтарымыз секілді шаһарларымыз да бауыр, – деді ол.
Сонымен бірге, қос мемлекеттің стратегиялық ынтымақтастығы тұрақты түрде дамып келе жатқанына тоқталды.
– Бұл – менің Қазақстанға соңғы бес жылдағы сегізінші сапарым. Ал Президент Тоқаев Әзербайжанға ресми сапармен алты рет келді. Төрт жыл бұрын қол қойылған декларация біздің қарым-қатынасымызды одақтастық деңгейіне көтерді, – деді Ильхам Әлиев.
