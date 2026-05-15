KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Ильхам Әлиев Қазақстан мен Әзербайжанның стратегиялық байланысы жөнінде мәлімдеме жасады

    АСТАНА.KAZINFORM – Қос мемлекеттің одақтастық қатынастары күшейіп келеді. Бұл жөнінде Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиев Түркі мемлекеттері ұйымының Түркістанда өтіп жатқан бейресми саммитінде мәлімдеді.

    а
    Фото: Ақорда

    Ол Қасым-Жомарт Тоқаевқа жылы қарсы алғаны және қонақжайлығы үшін алғыс айтты. Сондай-ақ, екіжақты байланысты нығайтудағы Түркістанның айрықша маңызын атап өтті.

    – Мен көне әрі тарихы мен мәдениеті бай қала Түркістанға келгеніме өте қуаныштымын. Түркістан – Әзербайжанның мәдени астанасы Шушаның алғашқы бауырлас қаласы. Біздің халықтарымыз секілді шаһарларымыз да бауыр, – деді ол.

    Сонымен бірге, қос мемлекеттің стратегиялық ынтымақтастығы тұрақты түрде дамып келе жатқанына тоқталды.

    – Бұл – менің Қазақстанға соңғы бес жылдағы сегізінші сапарым. Ал Президент Тоқаев Әзербайжанға ресми сапармен алты рет келді. Төрт жыл бұрын қол қойылған декларация біздің қарым-қатынасымызды одақтастық деңгейіне көтерді, – деді Ильхам Әлиев.

    Айта кетейік, бұған дейін Ердоған 34 әріпке негізделген түркі әліпбиін қолдану аясын кеңейтуді ұсынғанын жазғанбыз.

    Ақорда Ильхам Әлиев Саммит Түркі елдері Түркістан
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
    Авторлар