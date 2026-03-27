    12:41, 27 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ильинский отандық альпинизмге айрықша көңіл бөлгені үшін Тоқаевқа алғыс айтты

    АСТАНА. KAZINFORM — Ерванд Ильинский атқарған қызметіне жоғары баға беріп, отандық альпинизмге айрықша көңіл бөлгені үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Президент Тоқаев пен Ерванд Ильинский
    Фото: Ақорда

    Оның сөзінше, біздің табысымызды шетелдік альпинистер де мойындайды.

    Ерванд Ильинский
    Фото: Ақорда

    — Мұны Қазақстан альпинистер қауымы жеткен жетістіктердің мемлекет деңгейінде танылуы деп түсінемін. Шын мәнінде, біздің табысымызды шетелдік альпинистер де мойындайды. Осыған куә болғаныма қуаныштымын, — деді ұлттық құраманың тәлімгері.

    Ерванд Ильинскийді марапаттау сәті
    Фото: Ақорда

    Бұдан бұрын Президент Тоқаев Үкіметтің алдында альпинизмді спорттың бір түрі ретінде жан-жақты дәріптеу міндеті тұрғанын айтты.

     

    Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Соңғы жаңалықтар