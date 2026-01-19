Илон Маск 4 секундта әлем бойынша орташа жылдық табысқа тең ақша табады
АСТАНА. KAZINFORM — Oxfam қайырымдылық ұйымдары бірлестігінің бүгінгі есебіне сәйкес, әлемдегі миллиардерлердің байлығы 2025 жыл ішінде 2,5 трлн АҚШ долларына өсіп, жаңа рекордтық көрсеткішке жетті деп хабарлайды DW.
Құжат Швейцарияның Давос қаласында өтетін Дүниежүзілік экономикалық форум (ДЭФ) басталуына орай дайындалған. Ұйымның есебіне сәйкес, миллиардерлердің жалпы байлығы 2020 жылдың наурыз айынан бері 81 пайызға өсіп, тарихи максимум — 18,3 триллион долларға (15,8 трлн евро) жеткен.
Oxfam атап өткендей, планетадағы ең бай адам — Илон Маск төрт секундта әлем бойынша орташа жылдық табысқа тең соманы табады. Есепке сәйкес, адамзаттың шамамен жартысы кедейлікте өмір сүреді. Әлемдік байлықтың тек 0,52 пайызы кедей халықтың үлесіне тиесілі, ал аса бай ең жоғарғы 1 пайызға 43,8 пайыз тиесілі.
– Біз миллиардерлер дәуірінде өмір сүріп жатырмыз және бұл әлем үшін жаман жаңалық, - деді Oxfam-ның Германия бөлімінің төрайымы Шарлотте Бекер.
Оның айтуынша, аса байлардың экономикалық қуаты саяси ықпалға айналып бара жатқаны ерекше алаңдаушылық тудырады. Бұл демократияны бұзады.
Бекер қосымша ретінде бұл үрдіс пен оның бүкіл әлем үшін теріс салдары АҚШ президенті Дональд Трамп мысалында айқын көрінеді: «байлардың мүддесіне бағытталған саясат теңсіздікті күшейтеді» дейді ол.
Oxfam-ның жылдық есебінде айтылғандай, Германия қазіргі уақытта миллиардерлер саны бойынша әлемде төртінші орында тұр. 2025 жылы олардың саны үштен бірге көбейген: Oxfam Германияда 172 миллиардерді есепке алған. Ұйымның мәліметіне сәйкес, қарапайым неміс миллиардері бір жарым сағатта Германиядағы орташа жылдық табысқа тең соманы табады. Қазіргі уақытта Германия халқының бестен бірі кедейлікте өмір сүреді.
Oxfam тағы да Германияда да, жаһандық ауқымда да аса байларды қатаң және жүйелі түрде салыққа тартуды қолдайтынын мәлімдеді. Атап айтқанда, ұйым миллиардерлер үшін салық енгізуді осындай шара ретінде атап өтті, одан түсетін кіріс материалдық ресурстарды әділ бөлуге, климаттың өзгеруіне қарсы күресуге және демократияны қорғауға көмектесуі мүмкін.
Еске сала кетейік, Калифорниядағы байларға салынатын салық миллиардерлердің штаттан кетуіне себеп болуы мүмкін.