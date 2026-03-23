Илон Маск ғарышты игеру үшін тарихтағы ең ірі чип зауытын салмақ
АСТАНА. KAZINFORM – Илон Маск Terafab жобасын іске қосатынын мәлімдеді. Бұл жоба «галактикалық өркениет» құру жолындағы маңызды қадам ретінде қарастырылып отыр. Бұл туралы Tesla компаниясының Х-тегі ресми парақшасында хабарланды.
Жоба SpaceX және xAI компанияларымен бірлесіп жүзеге асырылады. Жоспар бойынша, жылдық қуаты 1 тераваттқа дейін жететін әлемдегі ең ірі микрочип өндіру зауыты салынады. Бір алаңда логикалық және жад микросхемаларын өндіру, сондай-ақ оларды озық деңгейде жинақтау процестері біріктіріледі.
Масктің айтуынша, күн энергиясын ауқымды түрде пайдалану үшін жыл сайын орбитаға 100 млн тоннаға дейін жабдық шығару қажет болады. Бұл тұрақты түрде ғарышқа жүк ұшыруға мүмкіндік беретін инфрақұрылым құруды, күн энергиясымен жұмыс істейтін жасанды интеллектісі бар спутниктерді орналастыруды және Tesla Optimus секілді миллиондаған гуманоид роботтарды тартуды талап етеді.
TERAFAB: the next step to becoming a galactic civilization— Tesla (@Tesla) March 22, 2026
Together with @SpaceX & @xAI, we're building the largest chip manufacturing facility ever (1TW/year) – combining logic, memory & advanced packaging under one roof.
Аталған бағыттардың барлығы үлкен көлемде микрочиптерді қажет етеді. Масктің бағалауынша, тек Optimus роботтарының өзі үшін 100–200 гигаватт есептеу қуаты керек болса, спутниктер үшін бұл көрсеткіш тераватт деңгейіне жетеді.
Ол қазіргі өсім қарқынын ескергеннің өзінде, әлемдік жартылай өткізгіш өндірісі мұндай сұранысты қазір де, 2030 жылға қарай да қамтамасыз ете алмайтынын атап өтті.
Terafab жобасы қолданыстағы өндірістік мүмкіндіктер мен болашақтағы есептеу қуатына деген сұраныс арасындағы алшақтықты қысқартуға бағытталған.
Еске сала кетейік, Илон Маск қаржы нарығына өз платформасын, яғни X-тің жаңа сервисін шығаратынын мәлімдеді.