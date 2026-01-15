Илон Маск Grok жасанды интеллект моделіне жалаңаш фотоларға қатысты ескерту жасады
АСТАНА. KAZINFORM – X платформасы Grok жасанды интеллект моделіне шектеулер жариялады. Дәлірек айтқанда нақты адамдарды жалаңаш етіп өңдеуге тыйым салды, деп хабарлады BBC.
Бұл шешім Ұлыбритания мен АҚШ-ты қоса алғанда, бірнеше елде жасанды интеллект арқылы өңделген жыныстық сипаттағы суреттердің таралуынан қоғамдық және саяси наразылықтар туындауына байланысты қабылданды.
X-тің мәліметінше, шынайы адамдардың фотосуреттерін ашық киіммен, соның ішінде шомылу киімдерімен суреттер дайындау кезінде өңдеуге жол бермеу үшін технологиялық шаралар енгізілді.
Шектеу Калифорнияның Бас прокуроры Роб Бонта балалар бейнеленген сексуалды жасанды интеллект суреттерін таратуға қатысты тергеу жариялағаннан кейін көп ұзамай жасалды. Оның айтуынша, мұндай контент онлайн қудалау және қысым көрсету үшін пайдаланылған.
X Grok көмегімен іш киіммен немесе шомылу киімдерімен нақты адамдардың суреттерін жасауға тырысатын пайдаланушылар өз елінің заңдарына сәйкес автоматты түрде бұғатталатынын мәлімдеді. Компания сонымен қатар Grok көмегімен кескінді өңдеу мүмкіндігі тек ақылы аккаунттар үшін ғана қолжетімді болатынын мәлімдеді.
Жанжал АҚШ-тан тыс жерлерге де таралды. Малайзия мен Индонезия Grok чатботына кіруді бұғаттады, ал Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер X компаниясы олқылықтарды реттемесе, «өзін-өзі реттеу құқығынан» айырылуы мүмкін екенін айтты.
Бұған дейін Жетісуда ЖИ арқылы жалған чек жасаған кәмелетке толмағандар тобы әшкереленген еді.