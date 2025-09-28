Илон Маск пен ханзада Эндрю Эпштейн ісінің соңғы құжаттарында аталған
АСТАНА. KAZINFORM – Файлдарға телефон хабарламалары журналдары, борттық журналдар, транзакция жазбалары, қаржылық есеп және күнделікті кестелер кіреді, - деп хабарлайды Euronews.
АҚШ Өкілдер палатасының бақылау комитетінде демократиялық заң шығарушылар шығарған 8500-ден астам жаңа файлдың сериясы бірнеше танымал тұлғалардың сотталған жыныстық қылмыскермен байланысын анықтады.
Жаңа файлдар, соның ішінде телефон журналдары, ұшу журналдары, транзакциялар жазбалары, қаржылық жазбалар және күнделікті кестелер Tesla, SpaceX және X басшылары Илон Масктың 2014 жылдың желтоқсанында Эпштейннің атышулы аралына шақырылғанын көрсетті.
Эпштейннің ұшу журналындағы жазбада: «Ескерту: 6 желтоқсанда Илон Маск аралда (әлі болып жатыр ма?)» деп жазылған. Маск бұған дейін өзін Эпштейн аралына — Виргин аралындағы Кіші Сент Джеймске шақырғанын мәлімдеген, бірақ одан бас тартты. Ол өзінің кінәсіздігін айтып, Эпштейнмен байланысы болмағанын айтады.
2000 жылғы ұшу журналында жолаушы ретінде Йорк герцогы ханзада Эндрю туралы айтылады. Толық мәліметтер 12 мамырда ұшқан рейс Тетербородан (Нью-Джерси) Флорида штатындағы Уэст-Палм-Бичке ұшты. Манифест сонымен қатар ұшақта Джеффри Эпштейн мен оның ұзақ уақыт серіктесі және сексуалдық саудагер Гислейн Максвеллдің болғанын көрсетеді. Британдық корольдік өкілі кез келген заңсыздықты үзілді-кесілді жоққа шығарды және бұл соңғы мәлімдемеге әлі түсініктеме берген жоқ.
Конгресс комитеті жариялаған жазбада кәсіпкер және Республикалық партияның танымал доноры Питер Тильдің 2017 жылдың қарашасында Эпштейнмен түскі ас ішуі жоспарланғаны анықталды.
Жаңа файлдарда АҚШ президенті Дональд Трамптың бұрынғы кеңесшісі және саяси шолушы Стив Бэннон да аталды, өйткені бір жазба оның 2019 жылдың 17 ақпанына таңғы ас жоспарлағанын көрсетеді.
Сонымен қатар файлдарда 2014 жылдың желтоқсанында Microsoft негізін қалаушы Билл Гейтспен таңғы асқа арналған жоспарлар да айтылады.
Джеффри Эпштейннің мүлкі қадағалау комитетіне ұсынған ішінара жазбаларда аталған адамдар қаржыгер кейінірек қамауға алынған болжамды қылмыстық әрекет туралы білген деп есептелмейді.
Эпштейн 2019 жылдың тамыз айында Нью-Йорк түрмесінде сексуалдық саудаға қатысты айыптау бойынша сотты күтіп тұрғанда өз-өзіне қол жұмсады. Ол және оның серіктесі Гислейн Максвелл жас қыздарды заң шығарушылар, кәсіпкерлер және атақты адамдарды қоса алғанда, жоғары профильді клиенттерге арналған жеке аралына тартты және азғырды деп айыпталды. Британдық әлеуметші Максвелл қазір адам саудасы үшін 20 жыл жазасын өтеп жатыр. Жақында ол АҚШ Жоғарғы сотына сот үкімінің күшін жоюды сұрап өтініш берді.
