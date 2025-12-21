Илон Маск тарихта 700 миллиард доллар байлығы бар алғашқы адам болды
АСТАНА. KAZINFORM – Илон Маск тарихтағы 600 миллиард долларлық алғашқы адам болғаннан кейін төрт күн өткен соң жұмада табысы 700 миллиард долларға жеткен алғашқы адам болды, деп хабарлайды Forbs.USA.
Бұл Делавэр Жоғарғы Соты Tesla акцияларына опциондар пакетін жарамсыз деп таныған төменгі сот шешімін жойғаннан кейін болды, оның қазіргі құны 139 миллиард долларына тең. Forbes журналының бағалауы бойынша, Масктың таза байлығы сәтті апелляциядан кейін рекордтық 749 миллиард долларға жетті.
2024 жылдың қаңтарынан бастап Forbes даулы Tesla опциондарының құнын бағалауды 50%-ға төмендетіп келеді. Өйткені Делавэр Канцлерлік соты 2018 жылы Маскқа оларды беру процесі Tesla директорлар кеңесін бақылауына байланысты әділетсіз болды деп шешкен. Делавэр Жоғарғы Соты жұма күні «[опциондарды] тоқтату дұрыс емес шара болды» деп шешкеннен кейін, Forbes бұл жеңілдікті алып тастап, Масктың таза байлығының болжамын 69,5 миллиард долларға арттырды.
Осы шешімнен кейін Tesla тағы да Масктың ең құнды активіне айналды. Опциондардан басқа, ол электромобиль өндірушісінің 12%-ына иелік етеді, оның құны 199 миллиард доллар. Бұл оның Tesla үлесінің жалпы құнын 338 миллиард долларға жеткізеді. Бұл Tesla қараша айында Маскқа берген жеке, рекордтық өтемақы пакетін есептемегендегі көрсеткіш. Мысалы, егер Tesla алдағы он жылда нарықтық капитализациясын сегіз еседен астам арттырса, бұл пакет оған қосымша 1 триллион долларға дейін акциялар әкелуі мүмкін (салықтарды және шектеулі акцияларды шығару құнын есептемегенде).