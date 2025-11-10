Илон Масктың Optimus жобасы: адамтектес роботтар дәуірі жақындап келеді
АСТАНА. KAZINFORM – Илон Маск таныстырған адамтектес робот Optimus қазір Tesla көрмелерінде, зауыттарында және түрлі шараларда жиі көрсетілуде. Бірақ Маск бұл жобаны шоу үшін емес, адамның күнделікті өмірін жеңілдететін технология ретінде қарастырады, деп хабарлайды BBC.
Маск Optimus-ты алғаш рет 2022 жылы таныстырған еді. Оның айтуынша, мұндай роботтар болашақта үйлерде, тұрмыста және өндірісте кеңінен қолданылады. Инвесторлар да бұл идеяны қолдап отыр, Масктың триллион долларлық сыйақы пакеті дәл осы жобалардың табысына тәуелді.
Компания алдағы 10 жылда бір миллионға жуық робот шығаруды жоспарлайды.
Сарапшылардың пікірінше, гуманоид роботтар жақын жылдары қойма, мейрамхана, күтім және күзет салаларында кеңінен қолданылуы мүмкін. Tesla басшысы тіпті Optimus жобасы автокөлік өндірісінен де табысты болатынына сенімді.
Дегенмен, кейбір инженерлер адам бейнесіндегі роботтардың практикалық тұрғыдан тиімсіз екенін айтады. Аяқ-қол механикасы күрделі әрі қымбат, ал доңғалақтар әлдеқайда тиімді.
Алайда психологтар мұндай роботтар адамдарға сенімдірек әсер ететінін атап өтеді.
Optimus бүгінде қызмет көрсету саласында сынақтан өтіп жүр, роботтар дәмханаларда тағам таратып, тіпті би билеуде.
OpenAI басшысы Сэм Альтманның айтуынша, «әлем мұндай технологияға әлі дайын емес, бірақ бұл тек уақыттың мәселесі».
Tesla-ның амбициясы мен Масктың табандылығын ескерсек, адамтектес роботтар дәуірі қиял емес, жақын болашақтың шындығына айналуы әбден мүмкін.
