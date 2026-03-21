Илон Масктың орбитадағы Starlink спутниктерінің саны 10 мыңнан асты
АСТАНА. KAZINFORM — SpaceX компаниясы 17 наурыз күні түнде 25 спутниктен тұратын жаңа топты ұшырды. Бұл биылғы жылдың басынан бастап 17-ші орбиталық ұшырылым болып саналады. Бұл туралы 24kg жазды.
2026 жылы SpaceX спутниктерді орта есеппен екі–үш күн сайын ұшырып келеді. Биылғы жылдың басынан бері Falcon 9 зымырандарының 33 ұшырылымы Starlink спутниктерін орбитаға шығару үшін жасалған.
Starlink қызметін әлемде 160 елде 10 миллионнан астам белсенді қолданушы пайдаланады. Бұл спутниктік жүйені SpaceX компаниясы ғаламдық интернетке қол жеткізу үшін жасап шығарған.
Жобаны алғаш 2015 жылы жариялаған, ал алғашқы коммерциялық ұшырылымдар 2019 жылы басталған. Спутниктер Жердің төменгі орбитасында, шамамен 550 километр биіктікте орналасады, бұл сигнал кешігуін азайтады.
Қолданушылар арнайы терминалдар арқылы қосылады. Терминалдар спутниктер арасында автоматты түрде ауысып отырады, лазерлік байланыс арқылы деректерді беруге қабілетті және орбитаны түзету үшін иондық қозғалтқышпен жабдықталған. Әр спутниктің қызмет ету мерзімі шамамен бес жыл, содан кейін ол орбитадан шығарылады да, атмосферада жанып кетеді.
Еске сала кетейік, бұған дейін америкалық миллиардер Илон Маск өзінің SpaceX компаниясы енді басымдықтарын «Айда өзін-өзі дамытатын қала» салуға қайта бағдарлағанын жариялады. Оның сөзінше, бұны он жылдан аз уақыт ішінде жүзеге асыруға болады, ал Марстағы осындай жоспар 20 жылдан астам уақытты алады.