Илья Скуб Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу комитетінің төрағасы болып тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің бұйрығымен Илья Васильевич Скуб Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің төрағасы қызметіне тағайындалды. Бұл туралы ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі хабарлайды.
1987 жылы Целиноград қаласында дүниеге келген. Қаржы полициясы академиясын бітірген.
2007-2015 жылдары – ҚР Қаржы полициясы органдарында қызмет еткен, Астана қаласы.
2015-2016 жылдары – «Vasil Sport» ЖШС заңгері, Астана қаласы.
2016-2019 жылдары – «Астана қаласының Жұмыспен қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасы» ММ Арнаулы әлеуметтік қызметтер және әлеуметтік мекемелер қызметін үйлестіру бөлімінің басшысы.
2019-2022 жылдары – «Астана қаласының Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы» ММ басшысының орынбасары, басшысы.
Айта кетейік, Гүлжан Жарасова Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитетінің төрағасы болды.