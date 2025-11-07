KZ
    09:30, 07 Қараша 2025 | GMT +5

    Илья Скуб Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу комитетінің төрағасы болып тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің бұйрығымен Илья Васильевич Скуб Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің төрағасы қызметіне тағайындалды. Бұл туралы ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі хабарлайды.

    Скуб
    Фото: primeminister.kz

    1987 жылы Целиноград қаласында дүниеге келген. Қаржы полициясы академиясын бітірген.

    2007-2015 жылдары – ҚР Қаржы полициясы органдарында қызмет еткен, Астана қаласы.

    2015-2016 жылдары – «Vasil Sport» ЖШС заңгері, Астана қаласы.

    2016-2019 жылдары – «Астана қаласының Жұмыспен қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасы» ММ Арнаулы әлеуметтік қызметтер және әлеуметтік мекемелер қызметін үйлестіру бөлімінің басшысы.

    2019-2022 жылдары – «Астана қаласының Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы» ММ басшысының орынбасары, басшысы.

    Айта кетейік, Гүлжан Жарасова Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитетінің төрағасы болды.

