Ильяс Азизов спорттық гимнастикадан Қазақстан чемпионы атанды
АСТАНА. KAZINFORM — Алматыда ерлер арасында спорттық гимнастикадан Қазақстан Республикасының чемпионаты аяқталды.
Жарыс қорытындысы бойынша жекелей көпсайыста және жекелей жаттығу түрлерінде жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталды.
Көпсайыста Алматы қаласының өкілі Ильяс Азизов 80,599 ұпай жинап, бірінші орынға ие болды. Нуртан Идрисов (Павлодар облысы) 80,598 ұпаймен екінші орын алды. Павлодар облысының тағы бір спортшысы Роман Хегай 79,066 ұпаймен үшінші орынға жайғасты.
Төменде жекелей жаттығу түрлерінде жүлдегерлердің тізімі көрсетілген.
Еркін жаттығу
1. Нуртан Идрисов (Павлодар облысы)
2. Асан Салимов (Алматы)
3. Милад Карими (Алматы)
Ат снаряды
1. Дияс Тойшыбек (Шымкент)
2. Зейнолла Идрисов (Алматы)
3. Роман Хегай (Павлодар облысы)
Сақиналар
1. Нуртан Идрисов (Павлодар облысы)
2. Роман Маменов (Павлодар облысы)
3. Артем Ковалев (Павлодар облысы)
Қол тіреп секіру
1. Асан Салимов (Алматы)
2. Алтынхан Темірбек (Шымкент)
3. Фарух Набиев (Шымкент)
3. Нуртан Идрисов (Павлодар облысы)
Қоссырық
1. Роман Хегай (Павлодар облысы)
2. Ильяс Азизов (Алматы)
3. Алишер Тойбазаров (Шымкент)
Кермедегі жаттығу
1. Фарух Набиев (Шымкент)
2. Алтынхан Темирбек (Шымкент)
3. Семург Каримов (Шымкент)
Айта кетелік Қазақстан құрамасы VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында екі алтын медаль жеңіп алған еді.