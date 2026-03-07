KZ
    06:30, 07 Наурыз 2026 | GMT +5

    Индиан-Уэллс турнирінде Анна Данилина келесі айналымға өтті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 7-ракеткасы Анна Данилина Индиан-Уэллс (АҚШ) WTA 1000 турнирін сәтті бастады.

    Анна Данилина
    Фото: olympic.kz

    Мастерс жарысының 5-ракеткасы болып тіркелген А.Данилина сербиялық Александра Круничпен бірге алғашқы айналымда америкалық Слоан Стивенс – хорватиялық Донна Векичтің мысын басты. Екі сет те 6:3 есебімен аяқталды.

    Бір сағат 10 минутқа созылған бәсекеде Данилина – Крунич 1 эйспен бірге 11 брейк-пойнттың бесеуін құр жіберген жоқ. Стивенс – Векич 2 эйс, 2 брейкпен (4 брейк-пойнт) көзге түсті.

    Анна Данилина – Александра Крунич ширек финалға шығу үшін украиналық Людмила Киченок – америкалық Дезире Кравчикпен таласады.

    Тағы бір қазақстандық, рейтингіде 76-орындағы Юлия Путинцева жекелей сында үшінші айналымға өте алмады. Ол әлемнің 17-ракеткасы, даниялық Клара Таусонға жол берді – 6:7 (9:11), 2:6. 
    Екі сағат 11 минутта аяқталған тартысты матчта Путинцева 1 эйс жасап, 9 брейк-пойнттың үшеуін пайдаланды. Таусон 4 эйс, 5 брейкпен (8 брейк-пойнт) ерекшеленді.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Индиан-Уэллс мастерс турнирінде Александр Шевченконың екінші айналымға шыққанын жазған едік.

