    17:40, 28 Наурыз 2026 | GMT +5

    Instagram арқылы 121 адамды алдаған қызылордалыққа сот үкімі шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Жалған парақша арқылы табыс уәде еткен алаяқ сот алдында жауап берді, деп хабарлайды Қызылорда облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.

    Коллаж: Kazinform / Nano Banana

    Қызылорданың «С» есімді 31 жастағы тұрғыны интернет желісін пайдалану арқылы жасалған алаяқтығы үшін 2025 жылы 19 қарашадағы сот үкімімен 3 жылға бас бостандығын шектеу жазасына сотталды.

    «С» есімді азамат 2024 жылы алдын ала сөз байласқан адамдар тобы арқылы «Instagram» әлеуметтік желісінде «Dake_87057380827» деп аталатын жалған парақша ашқан. Ол бөтен адамдардың жеке деректерін пайдаланып, азаматтарды «Салған ақшаларын еселеп қайтарамын» деп алдап, «1XBETKZ» букмекерлік кеңсесі мен «Wooppay Wallet» төлем жүйесі арқылы жәбірленушілердің қаражатын иемденген. 

    — Салдарынан республика бойынша 121 адам алданып, жалпы келтірілген мүліктік залал 9 млн жуық теңгені құраған. Басты сот талқылауында сотталған кінәсін толық мойындап, жәбірленушілерге келтірілген мүліктік залалды толығымен өтеуіне байланысты оған бас бостандығынан айырумен байланысты емес жаза тағайындалған, — делінген хабарламада.

    Бүгінгі күні сотталған «С» тұрғылықты жері бойынша пробациялық бақылауда жазасын өтеп жатыр. Үкім заңды күшіне енді.

    Осыған дейн Қызылордада діни ағымды ұстанушы әйеліне психикалық қысым көрсеткенін жазғанбыз.

    Айнұр Тумакбаева
