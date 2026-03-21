Ирак мұнай кен орындарында форс-мажор жариялады
АСТАНА. KAZINFORM — Ирак шетелдік компаниялар игерген барлық мұнай кен орындарында форс-мажор жариялады, деп хабарлайды Reuters.
Бұл шешім аймақтағы әскери операциялардың салдарынан Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасының үзілуіне байланысты қабылданды. Жағдайдың анық-қанығын білетін энергетикалық компания өкілдерінің айтуынша, мемлекет экспортталатын мұнайдың басым бөлігін тасымалдауға кедергі келтіріп отыр.
Ирак Мұнай министрлігінен келген хатқа сәйкес, Ормуз бұғазы арқылы жаһандық мұнай мен сұйытылған табиғи газ жеткізілімдерінің шамамен 20% өтетін тар арнасы бұрын-соңды болмаған әскери әрекеттерге байланысты айтарлықтай кедергі келтірді. Ирактың мұнай экспортының көп бөлігі бұғаз арқылы өтеді және үзіліс салдарынан қоймалар толған.
20 наурыз күні АҚШ, Израиль және Иран арасындағы соғыстың үш аптаға созылған шиеленісуі аясында халықаралық мұнай бағасы төрт жылдағы ең жоғары деңгейге көтерілді.
— Халықаралық серіктестер SOMO мемлекеттік мұнай компаниясы тиеуге дайын болса да, шикі мұнайды тасымалдауға танкерлер бере алмай, экспортқа кедергі келтірді. Осы жағдайды ескере отырып, министрлік зардап шеккен концессиялық аумақтардағы өндірісті толығымен тоқтатуға бұйрық берді. Дегенмен, келісімшарттар бойынша өтемақы қарастырылмаған, — делінген хатта.
Агенттік қызметкерлерді қысқарту ауқымы аймақтық жағдайға байланысты мерзімді түрде қайта қаралатынын қосты. Сондай-ақ компаниялар форс-мажор кезінде негізгі операцияларды, шығындарды және штаттық келісімдерді үйлестіру үшін шұғыл келіссөздерге шақырылды.
Ирактың Мұнай министрі Хаян Абдель-Гани елдің оңтүстік порттары арқылы экспорттауды тоқтатқаннан кейін Басрадағы мұнай нысандарындағы өндірістің тәулігіне 3,3 миллион баррельден 900 мың баррельге дейін қысқарғанын хабарлады. Алынған мұнай өңдеу зауыттарына жанармайға пайдаланылады.
Өндіріс пен экспорттың құлдырауы Ирактың онсыз да тұрақсыз қаржылық жағдайын одан әрі қиындатады деп болжанған. өйткені мемлекет өз шығындарын жабу үшін мұнай сатудан түсетін кірістерге толықтай тәуелді, ал шығындардың 90%-дан астамы мұнайдан түсетін табыс есебінен құралады.
