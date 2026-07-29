Ирак Сауд Арабиясына жасалған дрон шабуылына қатысты тергеуді бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Ирак билігі Сауд Арабиясының республика аумағынан ұшқышсыз ұшу аппараттары ұшырылғаны туралы мәлімдемесінен кейін оқиғаға байланысты тергеу жұмыстарын бастады. Бұл туралы Kazinform агенттігінің Таяу Шығыстағы меншікті тілшісі хабарлады.
Ирак премьер-министрі Али әз-Заиди елдің күштік құрылымдарына Сауд Арабиясының Шығыс провинциясы мен Эр-Рияд маңындағы мұнай нысандарына бағытталған дрондар Ирак аумағынан ұшырылғаны жөніндегі мәлімдемені жан-жақты тексеруді тапсырды.
Бұл туралы сейсенбі күні Ирак үкіметінің ресми өкілі Сабах ән-Нуман мәлімдеді.
Оның айтуынша, құзырлы органдар қолда бар ақпарат пен дәлелдерді зерделеп жатыр. Егер шабуылға қатысы бар адамдар анықталса, оларға заң аясында тиісті шаралар қолданылады.
— Ирак үкіметі көрші мемлекеттермен тату қарым-қатынас қағидатына адал екенін және ел аумағының бауырлас әрі достас мемлекеттерге қарсы шабуыл жасау үшін пайдаланылуына жол бермейтінін тағы да растайды, — деді Сабах ән-Нуман.
Тергеу жүргізу үшін Қорғаныс және Ішкі істер министрліктерінің, сондай-ақ Ирактың барлау қызметінің өкілдерінен құралған бірлескен комиссия құрылды. Бұл туралы The New Arab басылымы хабарлады.
Сонымен қатар Бағдад Эр-Риядтан барлау деректерін, оның ішінде әуе түсірілімдерін, техникалық мәліметтерді және атып түсірілген дрондардың бөлшектерін ұсынуды сұрады.
Ирак тарапы Сауд Арабиясы өкілдеріне де тергеу жұмысына қатысуды ұсынды. Премьер-министр комиссияға тексеру нәтижесі қандай болса да, оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты анықтауды тапсырды.
Ирак билігі екі ел арасындағы қарым-қатынас өзара құрметке, ортақ мүдделерге және тату көршілік қағидаттарына негізделгенін атап өтті. Бағдад екіжақты байланыстар мен көрші елдердің қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге бағытталған кез келген әрекетке жол бермейтінін мәлімдеді.
Бұған дейін Сауд Арабиясының Қорғаныс министрлігі әуе шабуылына қарсы қорғаныс күштері Шығыс провинциясы мен Эр-Рияд маңындағы мұнай нысандарына бағытталған бірнеше ұшқышсыз ұшу аппаратын атып түсіргенін хабарлаған болатын. Оқиға салдарынан зардап шеккендер мен материалдық шығын тіркелмеген.
🔴 Saudi Arabia’s air defenses intercepted and destroyed drones coming from Iraq, the Kingdom’s defense ministry says in a statement— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 27, 2026
🔴 The drones attempted to target oil facilities in Saudi Arabia’s eastern region and Riyadh, according to the ministry
🔴 The ministry says the… pic.twitter.com/yzdXfL0y9m
Сауд Арабиясы Қорғаныс министрлігінің ресми өкілі Түрки әл-Малики дрондардың Ирак аумағынан ұшырылғанын мәлімдеді. Эр-Рияд бұл шабуыл үшін Иран қолдайтын қарулы топтарды жауапты деп санайтынын айтып, қажет болған жағдайда өзіне қолайлы уақыт пен жерде жауап қайтару құқығын сақтайтынын жеткізді.
Өз кезегінде «Ирактағы исламдық қарсылық» бірлестігі Сауд Арабиясының айыптауларын жоққа шығарды. Бұл ұйым Иран қолдайтын бірнеше қарулы топтан құралғанымен, ресми түрде Ирактың мемлекеттік әскери қолбасшылығына бағынбайды.
Бірлестік өкілдері Эр-Риядтың мәлімдемесін негізсіз деп атап, Сауд Арабиясын Иракқа қарсы қандай да бір жауап шараларын қабылдамауға шақырды.
Оқиға аймақтағы шиеленістің әлі де сақталып отырған кезеңінде болды. Соңғы айларда Бағдад Ирактың АҚШ пен Иран арасындағы текетіреске тартылуына жол бермеуге тырысып келеді. Сонымен қатар үкімет мемлекеттік бақылаудан тыс әрекет ететін қарулы топтардың қызметін шектеу міндетімен де бетпе-бет келіп отыр.
Еске салайық, бұған дейін Иордания өз әуе кеңістігінде шығу тегі әзірге белгісіз екі ұшқышсыз ұшу аппаратын атып түсіргені хабарланған болатын.