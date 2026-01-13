Ираклий Гарибашвилиден тәркіленген 6,5 млн доллар мемлекеттік бюджетке аударылды
АСТАНА. KAZINFORM — Грузияның бұрынғы премьер-министрі Ираклий Гарибашвилидің үйінен анықталған шамамен 6,5 млн доллар тәркіленіп, қазірдің өзінде мемлекеттік бюджетке аударылды, деп хабарлайды Бірінші қоғамдық телеарна.
Оның адвокаты Михаил Шакулашидің айтуынша, бұл прокуратурамен кінәні мойындау туралы жасалған келісімнің бөлігі болды.
Шакулашидің атап өтуінше, прокуратура қорғаушы тараптың ұсынған дәлелдерін ішінара қабылдағанын, нәтижесінде айыптаулар өзгертілген. Шарап зауытының жұмысына қатысты оқиға істен алынып тасталды. Қазіргі уақытта іс тек шарап бизнесінен түскен мағлұмданбаған кірістерге қатысты және қаржылық қылмыс ретінде жіктеледі.
Адвокат өзінің қорғауындағы адам басқа ешкімге қарсы куәлік бермегенін және кешірім сұрауды жоспарламайтынын атап өтті.
Гарибашвилиге Грузия Қылмыстық кодексінің 194-бабының үшінші бөлігінің «в» тармақшасы бойынша айып тағылып отыр. Адвокаттың айтуынша, бұл қылмыс қаржылық қылмыстар санатына жатады және қызметтік немесе мемлекеттік қызметті теріс пайдаланумен байланысты емес.
Еске салсақ, бұрынғы премьер-министр бес жылға бас бостандығынан айырылды, оған 1 млн лари айыппұл салынды және көліктерін қоса алғанда мүлкінің бір бөлігінен айырылды.