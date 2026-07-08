Иран АҚШ шабуылынан әскери қызметші қаза тапқанын хабарлады
АСТАНА. KAZINFORM – Тегеран америкалық шабуыл бағытталған нысандар кек алу әрекеттерінің нысанасына айналуы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Ислам революциясы күзетшілер корпусының әскери-теңіз күштерінің әскери қызметшісі Мохаммад Реза Хазини Иранның оңтүстік-батысындағы АҚШ әуе шабуылынан қаза тапты, деп хабарлады IRNA ресми ақпарат агенттігі Ислам революциялық гвардия корпусы мәлімдемесіне сілтеме жасай отырып.
Иран тарапының мәліметі бойынша, Хазини Хузестан провинциясындағы Махшахр қаласында қаза тапқан. IRNA ақпарат агенттігінің мәлімдемесінде ол жаудың дрондарына қарсы тұру кезінде өлімге әкелетін жарақат алғаны айтылады.
Tasnim ақпарат агенттігі провинциялық қауіпсіздік қызметіне сілтеме жасай отырып, АҚШ күштерінің түнде Махшахр, Имам Хомейни порты және Хамидия аудандарына шабуыл жасағанын хабарлады. Агенттік бір адам қаза тауып, екі адам жараланғанын хабарлады.
Қарсы қимылдар қайта басталғаннан кейін Иранның Хатам әл-Анбия қолбасшылығы Иранның егемендігі мен аумағына қарсы АҚШ-тың әскери әрекеттерін жеңілдететін кез келген нысан немесе қолдау көзі елдің қарулы күштері үшін заңды нысана болып саналатынын мәлімдеді.
Khatam al-Anbiya Central Headquarters: Any source of support for the aggressor US military is a legitimate target for the Armed Forces. pic.twitter.com/Yxt1K8BvwM— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) July 8, 2026
Иран БАҚ-тары Иранның жалғыз азаматтық атом электр станциясы орналасқан Бушер порт қаласының маңында бірқатар жарылыс болғанын хабарлады. Жақын маңда елдің негізгі мұнай терминалдарының бірі Харк аралы орналасқан.
Сонымен қатар Хормозган провинциясы билігі АҚШ-тың қалаға шабуылынан Бандар-Аббас халықаралық әуежайына зақым келмегенін мәлімдеді.
Бандар-Аббас Ормуз бұғазында орналасқан және Иранның негізгі порттарының бірі. Қалада сондай-ақ көлік-логистикалық орталық салу үшін жері Қазақстанға берілген Шахид Раджаи порты орналасқан.
Қазақстан мен Иран көлік-логистикалық терминал салу жөніндегі келісімге қол қойғанын жазған болатынбыз.
АҚШ әскері Иран аумағына соққы жасалғанын мәлімдеді.