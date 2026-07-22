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    Иран АҚШ-тың Бахрейн, Кувейт және Иорданиядағы нысандарына қайта соққы жасады

    АСТАНА. KAZINFORM — Иран қарулы күштері АҚШ-тың Ислам Республикасына жасаған кезекті шабуылдарына жауап ретінде Бахрейн, Кувейт және Иорданиядағы америкалық нысандарға қайтадан зымыран және дрондармен соққы жасады, деп хабарлайды Синьхуа.

    Иран АҚШ-тың Бахрейн, Кувейт және Иорданиядағы нысандарына қайта соққы жасады
    Фото: 1lurer

    Бұл туралы Иранның Ислам революциясы сақшылар корпусының (КСИР) Sepah News ресми ақпараттық порталында жарияланған мәлімдемеде айтылған.

    Мәлімдемеге сәйкес, КСИР-дің Әуе-ғарыш күштері Бахрейн мен Кувейттегі АҚШ-тың әуе қорғанысы жүйелеріне, радиолокациялық станцияларына, байланыс инфрақұрылымына және басқа да әскери нысандарына, сондай-ақ Иорданиядағы америкалық әскери нысандарға соққы берген.

    КСИР бұл шабуылдардың АҚШ-тың соққыларына жауап ретінде жасалғанын және өңірдегі америкалық әскери нысандарға қарсы ауқымды зымырандық әрі дрондық операцияларға жол ашуға бағытталғанын мәлімдеді.

    Бұдан бөлек, Иран армиясы Кувейт пен Бахрейндегі АҚШ-тың бірнеше әскери нысанына, соның ішінде Арифджан әскери базасына, Ахмад әл-Жабер және Шейх-Иса әуе базаларына зымырандар және ұшқышсыз ұшу аппараттары арқылы соққы жасағанын хабарлады.

    Сондай-ақ КСИР Бахрейндегі Amazon компаниясының деректерді өңдеу орталығына шабуыл жасағанын мәлімдеді. Иран тарапы мұны АҚШ-тың елдің оңтүстік-батысындағы салынып жатқан «Дарховейн» атом электр станциясына жасаған соққысына жауап деп атады.

    Айта кетейік, Иранның Таяу Шығыстағы базаларға жасаған әуе шабуылдарынан шамамен АҚШ-тың 100 әскери қызметшісі жарақат алды.

    АҚШ Соғыс Иордания Иран Бахрейн Кувейт Таяу Шығыстағы ахуал
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Авторлар