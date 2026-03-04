Иран ереуілдерді бақылау үшін FindFace бетті тану жүйесін пайдаланады
АСТАНА. KAZINFORM — Иран наразылық шараларын бақылау үшін FindFace бет-әлпетті тану жүйесін пайдаланады, деп хабарлайды DW.
Жүйе бейнебақылау камераларынан алынған деректерді нақты уақыт режимінде өңдейді және оны әртүрлі дерекқорлармен, соның ішінде полицияның дерегімен салыстырады. Der Spiegel журналының бірнеше халықаралық БАҚ-пен бірлесіп дайындаған зерттеуіне сәйкес, бағдарлама адамның жасы, жынысы және оның имиджімен бірге ерекше белгілері туралы ақпаратты көрсетеді. Сонымен қатар бұл қызмет «эмоция сүзгісі» деп аталатын бейнелерді бет-әлпетіне қарай сұрыптайды.
Тергеу мәліметінше, «FindFace» бағдарламасын Иранға ресейлік NtechLab компаниясы жеткізуі мүмкін. Der Spiegel журналының хабарлауынша, келісімшарт 2019 жылы жасалған. Ұқсас технология Ресейде 2018 жылғы футболдан әлем чемпионатында қолданылған.
NtechLab бақылау жүйелерін пайдалану арқылы адам құқықтарын бұзуға қатысы бар деген айыптауларға байланысты Еуропалық Одақ тарапынан санкцияларға ұшырады.
Жобаға жақын дереккөз жүйенің әлеуметтік желілерден деректерді іріктеп жинауға, мәтіндік хабарламаларды, телефон қоңырауларын және электрондық хаттарды талдауға, адамдар арасындағы байланыстарды визуализациялауға, контактілердің бүкіл желілерін ашуға қабілетті екенін айтты.
Тергеуде атап өтілгендей, соңғы наразылықтардан кейін Иран билігі ереуілшілерге қорқытатын хабарламалар жіберумен қоса, бақылау шараларын күшейтті. Елдің әскери және барлау органдары бағдарламалық жасақтамаға қол жеткізе алады. Аймақтағы шиеленістердің жалғасып жатқанын ескерсек, жүйені бұдан да белсендірек пайдалануға болар еді.
Еске салайық, былтыр желтоқсан айының соңында Иранның астанасы мен басқа да ірі қалаларында елдің қиын экономикалық жағдайына байланысты жаппай наразылық шаралары үдей түсті.