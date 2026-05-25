Иран бірқатар маңызды мәселе бойынша АҚШ-пен келісімге қол жеткізді
АСТАНА. KAZINFORM – Тегеран Вашингтонмен келіссөздегі ілгерілеушілік туралы мәлімдеді. Алайда келісімге қол қою әлі жақын емес екенін атап өтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Таяу Шығыстағы меншікті тілшісі.
Иран Сыртқы істер министрлігінің өкілі Эсмаил Багаи дүйсенбіде өткен апта сайынғы брифингіде тараптар соғысты тоқтату және Иран мен АҚШ арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум аясында «талқыланған тақырыптардың айтарлықтай бөлігі бойынша шешімге келгенін» мәлімдеді.
- Талқыланып жатқан мәселелердің көбі бойынша түсіністікке жеттік деп айтқан дұрыс. Бірақ келісімге сөзсіз қол қойылатынын ешкім айта алмайды, - деп мәлімдеді Багаи.
Ол өз сөзінде Вашингтонды келіссөз барысында өз ұстанымын өзгертті деп айыптады. Оның айтуынша, келіссөздің қазіргі кезеңінде басты назар соғысты тоқтатуға аударылып отыр. Ал ядролық бағдарламаның егжей-тегжейі әлі талқыланып жатқан жоқ. Багаидің атап өтуінше, ядролық мәселе мен жоғары байытылған уран қорларын талқылау тек меморандум аяқталғаннан кейін және АҚШ-тың өз міндеттемелерін, соның ішінде санкцияларды алып тастауды және Иран активтерін тоқтатуды алып тастауды орындағаннан кейін ғана мүмкін болады.
Iran: Negotiations Focused on Ending War, Not Nuclear Enrichment— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 25, 2026
Iran’s Foreign Ministry spokesperson stated that the current negotiations with the US are solely focused on ending the war, with no discussions on nuclear enrichment at this stage. pic.twitter.com/ntF4Q68EaB
Иран СІМ өкілі сонымен қатар Тегеран АҚШ тарапынан болашақ міндеттемелерін орындайтынына «ешқандай кепілдік» бермейтінін мәлімдеді. Ол соңғы апталардағы өзгерістер Пәкістан мен басқа елдердің делдалдық күш-жігерінің арқасында мүмкін болғанын қосты.
Багаи Вашингтон мен Тегеран арасындағы жалғасып жатқан байланыстарға түсініктеме бере отырып Израиль келіссөз процесін «бұзуға» тырысуы мүмкін екенін, ал әскери әрекеттерге шақырулар Америка билігіне әсер етуі мүмкін екенін мәлімдеді.
Бұған дейін АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио Иранмен соғысты тоқтату туралы келісімге «дәл бүгін» қол жеткізуге болатынын мәлімдеген болатын.
Осы арада Fars агенттігі келіссөз процесінің негізгі қатысушыларының бірі Мохаммад Багер Галибафтың Иран парламентінің спикері болып жетінші мерзімге қайта сайланғанын хабарлады.
