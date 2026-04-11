Иран делегациясы Исламабадқа келді
АСТАНА. KAZINFORM – Иран үкіметтік делегациясы АҚШ-пен келіссөздер өткізу үшін Исламабадқа келді, деп хабарлайды BBC.
Ирандық мемлекеттік БАҚ мәліметінше, делегацияны Мохаммад-Багер Галибаф басқарады. Құрамында сыртқы істер министрі Аббас Арагчи, Қауіпсіздік кеңесінің өкілі Али-Акбар Ахмадиян, орталық банк басшысы Абдолнасер Хеммати және парламент депутаттары бар.
Айта кетейік, Иран соңғы сәтке дейін келіссөздерге қатысатынын нақты растаған жоқ. Бұған дейін ресми тұлғалар, соның ішінде Галибаф жарияланған бітім шарттары толық орындалмағанын, әсіресе Ливандағы әскери іс-қимылдардың тоқтамағанын мәлімдеген.
Сонымен қатар, Иран Ормуз бұғазын жабық күйде ұстап отыр, бұл бітімнің тұрақтылығына күмән тудырады.
АҚШ делегациясын Джей Ди Вэнс бастап келеді. Ол қазіргі уақытта Исламабадқа ұшып бара жатыр. Ұшу барысында оның ұшағы Парижде жанармай құю үшін тоқтаған.
Пәкістан премьер-министрі Шахбаз Шариф келіссөздердің маңызына тоқталып, олардың нәтижесі аймақта бейбіт шешімнің болашағын айқындайтынын айтты.
– Бұл келіссөздер қақтығыстың бейбіт жолмен шешілу-шешілмеуін анықтайтын кезең болады, – деді ол.
Бұған дейін Вэнс келіссөздерге қатысты пікір білдіріп, АҚШ Иран адал әрекет еткен жағдайда диалогқа дайын екенін атап өткен. Сонымен қатар, Дональд Трамп келіссөздер бойынша нақты тапсырмалар бергені айтылды.