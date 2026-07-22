Иран Иордания аумағына зымырандар мен дрондармен шабуыл жасады
АСТАНА. KAZINFORM — Иордания Корольдігі тағы да Иран тарапынан жасалған зымырандық және ұшқышсыз ұшу аппараттарының шабуылына ұшырады. Елдің әскери күштері әуе нысандарының басым бөлігін жойғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Иордания Қарулы күштерінің мәліметінше, сәрсенбі күні таңертең әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелері Иран аумағынан корольдікке қарай бағытталған алты зымыранды анықтаған. Бұл туралы Petra агенттігі хабарлады.
Олардың төртеуі елдің әуе кеңістігіне енгеннен кейін атып түсірілді, қалған екеуі адам тұрмайтын шалғай аумақтарға құлаған. Иордания армиясының мәліметінше, зардап шеккендер мен қираулар тіркелген жоқ.
Кейінірек Қарулы күштердің қолбасшылығы Ираннан Иорданияға қарай ұшырылған тағы төрт ұшқышсыз ұшу аппаратының жойылғанын хабарлады. Оларды жою барысында да адам шығыны мен материалдық залал тіркелмеген.
Jordan Air Defense Systems Intercept, Neutralize Four Iranian Droneshttps://t.co/47gc6TIFwb#Petra #Jordan pic.twitter.com/xJymQ0SBvK— Jordan News Agency (Petra)-English News (@PetranewsEN) July 22, 2026
Хабарламаға сәйкес, Корольдік инженерлік корпус бөлімшелері зымырандар мен олардың бөлшектері құлаған жерлерге барып, аумақтың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, белгіленген тәртіпке сай салдарын жою жұмыстарын бастады.
Ирандық бұқаралық ақпарат құралдары сәрсенбі күні дрондардың Иорданиядағы америкалық әскери базаға бағытталғанын мәлімдеді. Бұл базада АҚШ әскери қызметшілері орналасқан.
Иранның Ислам революциясы сақшылар корпусы (КСИР) АҚШ күштері орналасқан Иорданиядағы Король Фейсал және Ханзада Хассан әскери-әуе базаларына соққы жасағанын хабарлады.
Fars агенттігінің мәліметінше, шабуылдың нысанасына америкалық әскери қызметкерлер пайдаланатын тұрғын және шаруашылық нысандары, сондай-ақ әскери техника қоймасы алынған.
Әзірге Пентагон бұл ақпаратқа түсініктеме берген жоқ.
WATCH | US soldiers duck for cover during Iran strikes— The Cradle (@TheCradleMedia) July 22, 2026
Body cam footage reportedly shows US soldiers scrambling for cover as a devastating Iranian barrage of missiles and drones struck Muwaffaq Salti Air Base in Jordan.
According to the US War Department, the retaliatory… pic.twitter.com/dNSaB7AncV
Жалғасып жатқан шабуылдар аясында Еуропалық авиациялық қауіпсіздік агенттігі (EASA) әуе компанияларына Иорданияның әуе кеңістігін пайдаланбауға кеңес берді. Бұған дейін осындай ұсынымдар Бахрейн, Қатар, Кувейт, Біріккен Араб Әмірліктері, Иран, Ирак және Ливанға қатысты да енгізілген болатын.
Агенттік шілде айының ортасынан бері өңірдегі қауіпсіздік ахуалы айтарлықтай нашарлап, әскери белсенділік Иорданияның әуе кеңістігіне де жиі әсер ете бастағанын атап өтті.
Сонымен бірге Иорданияның Азаматтық авиация басқармасы сәрсенбі күні елдің әуе кеңістігі арқылы транзиттік рейстердің қалыпты режимде жалғасып жатқанын мәлімдеді.
CARC confirms Jordan airspace operating 'normally'https://t.co/lfrVZ3Z9rj #Petra #Jordan pic.twitter.com/u35EMdKspb— Jordan News Agency (Petra)-English News (@PetranewsEN) July 22, 2026
Реттеуші органның дерегінше, соңғы алты сағат ішінде Иорданияның әуе кеңістігі арқылы 176 ұшақ өткен. Барлық рейс бекітілген кестеге сәйкес орындалып жатыр.
АҚШ Қарулы күштерінің Орталық қолбасшылығының (CENTCOM) мәліметінше, өткен түні америкалық әскерилер Иран аумағына кезекті соққылар сериясын жалғастырды.
CENTCOM forces began striking military targets in Iran at 7 p.m. ET today for the 11th consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iran's ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026
Бұл қатарынан он бірінші операция болып, жедел басқару орталықтарына, авиациялық ангарларға, ұшқышсыз ұшу аппараттарының қоймаларына және әскери логистика нысандарына бағытталған.
Бұған дейін Пентагон Иранмен соғыстың құны 37,5 млрд долларды құрағанын жариялаған болатын.
Сондай-ақ 2026 жылғы 7 шілдеден бері Иранның Таяу Шығыстағы америкалық әскери базаларға жасаған әуе шабуылдары салдарынан 100-ге жуық АҚШ әскери қызметшісі жарақат алғаны хабарланған еді.