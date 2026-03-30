Тренд:
    21:20, 30 Наурыз 2026 | GMT +5

    Иран Ливаннан елшісін кері шақырудан бас тартты

    АСТАНА. KAZINFORM — Тегеран мен Бейрут арасындағы дипломатиялық дағдарыс Ливандағы соғыс пен елдің егемендігіне қатысты дау-дамайдың фонында күшейіп келеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Фото: Asharq Alawsat

    Иран Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, Ливандағы елшісі Мохаммед Реза Шибани Бейрутте жұмысын жалғастыра береді. Ливан билігі оны нон грата деп жариялап, 29 наурызға дейін елден кетуді талап еткен болатын, бірақ елші мерзім өтіп кеткеннен кейін де Бейрутте қалып отыр. Елшілік әдеттегі режимде жұмысын жалғастырып отыр.

    — Біздің елшіміз Бейруттегі қызметін жалғастыра береді және сол жерде қалады, — деді дүйсенбі күні Иран СІМ ресми өкілі Эсмаил Багаи.

    Еске салсақ, 24 наурызда Ливан СІМ Иран елшісін өз елінің ішкі істеріне араласты деп айыптап, оның тағайындауын кері қайтарған. Оған елден 29 наурызға дейін кету міндеттелген, бірақ елші уақыт өтіп кеткеннен кейін де Бейрутте қалып отыр.

    Жексенбі күні AFP агенттігі Иран дипломатиялық көзіне сілтеме жасап, елшінің елден шықпайтынын хабарлады. Агенттік дерегінше, бұл шешім Ливан парламент спикері Набих Берри мен «Хезболла» тарапынан қолдау тапқан.

    «Хезболла» Иран елшісін шығару туралы шешімді саяси себептермен қабылданған деп сынап, оның құқықтық негізі жоқ екенін және сыртқы қысымға берілген қауіпті сигнал екенін атап өтті.

    Сондай-ақ өткен аптада «Хезболла» және оның серігі «Амаль» партияларының министрлері Ливан үкіметінің отырысына бойкот жариялап, Иран елшісін «persona non grata» деп жариялау шешіміне қарсылық білдірді.

    Израиль билігі де жағдайға пікір білдірді. Израиль СІМ министрі Гидеон Саар Ливан үкіметін шешімін орындауға қабілетсіз деп сынға алды:

    — Мерзім өтіп кетті, ал Иран елшісі Бейрутте қалып отыр, ештеңе болмағандай. Бұл Иранның ел ішіндегі ықпалын көрсетеді, — деді министр.

    Оның айтуынша, Иран мен «Хезболла» қозғалысының рөлін шектеуге нақты қадам жасалмайынша, Ливан толық егемендігін қалпына келтіре алмайды.

    Дипломатиялық дағдарыс Ливанның оңтүстігіндегі соғыс әрекеттерінің күшеюімен қатар жүріп жатыр. Израиль әскерлері «Хезболлаға» қарсы жергілікті және әуе операцияларын жүргізіп, шекара бойында буферлік аймақ құруға тырысуда. «Хезболла» өз кезегінде қарсылық көрсетуге дайын екенін мәлімдеп, Израиль әскерінің әрі қарай алға жылжу салдарын ескерткен.

    Халықаралық ұйымдардың дерегінше, эскалация басталғаннан бері 1 миллионнан астам адам үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған, бұл Ливанға гуманитарлық қысымды күшейтіп отыр. 

    Сондай-ақ, Ливанда парламенттік сайлау Израильмен қақтығысқа байланысты екі жылға шегерілді.

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Иран Ливан Таяу Шығыстағы ахуал
    Бақытгүл Абайқызы
