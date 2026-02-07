KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    01:52, 07 Ақпан 2026 | GMT +5

    Иран мен АҚШ Омандағы келіссөзін аяқтады

    АСТАНА.KAZINFORM - Тараптардың байланысы сенімсіздік пен жоғары өңірлік шиеленіс жағдайында жалғасты, деп хабарлайды Кazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Иран и США завершили очередной раунд переговоров в Омане
    Фото: x.com / @badralbusaidi

    Ирандық БАҚ Оман қаласында өткен Иран мен АҚШ арасындағы келіссөздердің кезекті раунды аяқталғанын хабарлады. IRNA агенттігінің мәліметі бойынша, тараптар келіссөз процесін жалғастыру қажеттілігі туралы түсінікке қол жеткізді. Содан кейін делегациялар кеңес өткізу үшін өз елінің астанасына оралады.

    Келіссөз бірнеше сағатқа созылды және Оман Сыртқы істер министрі Бадр Аль-Бусаидидің делдалдығымен жанама форматта өтті. Иран делегациясын Сыртқы істер министрі Аббас Арагчи, ал америкалық тарапты АҚШ Президентінің Таяу Шығыс бойынша арнайы өкілі Стив Уиткофф басқарды. Келіссөзге АҚШ президентінің кеңесшісі Джаред Кушнер де қатысты.

    - Бұл келіссөз жақсы бастама болды. Талқылаулар тек ядролық сипатта болды, - деді Аббас Арагчи.

    Ол тараптар одан әрі кеңес өткізу үшін өз астаналарына оралатынын айтты. 

    Ол сондай-ақ Тегеран мен Вашингтон арасында сенімсіздік ахуалы бар екенін атап өтті. Оның айтуынша, диалогты ілгерілету үшін мұны еңсеру керек. IRNA ақпараты бойынша, келіссөз барысында аймақтық қауіпсіздік, зымыран бағдарламасы және басқа тақырыптар талқыланбаған.

    Оман СІМ басшысы Бадр аль-Бусаиди келіссөз екі жақтың да ұстанымын нақтылауға және одан әрі ілгерілеудің ықтимал бағыттарын анықтауға мүмкіндік бергенін хабарлады. Ол консультацияның келесі кезеңі алдағы күндері болуы мүмкін екенін атап өтті.

    Бұл келіссөз өткен жылғы шиеленістен бері осындай деңгейдегі алғашқы тікелей дипломатиялық байланыс болып отыр. Израиль мен Иран арасындағы 12 күндік қақтығыс кезінде АҚШ Иранның ядролық нысандарына шабуыл жасаған еді. Келіссөз әскери шиеленістің қаупі мен Вашингтон мен Тегеранның қатаң мәлімдемесі аясында өтіп жатыр.

    Бұған дейін Оман астанасы Маскатта АҚШ пен Иран өкілдері арасындағы жанама келіссөздер басталғанын жазған едік.

    АҚШ Әлем жаңалықтары Иран
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
