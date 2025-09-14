22:50, 14 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Иран мен МАГАТЭ ынтымақтастықты қайта қалпына келтіру туралы келісімге қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM — Иран мен МАГАТЭ арасындағы келісім Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің ядролық мәселелер жөніндегі комитетімен мақұлданды, деп хабарлайды Kazinform агенттігі IRNA-ға сілтеме жасап.
Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшылығы жексенбіде Иранның сыртқы істер министрі мен Халықаралық атом энергиясы агенттігінің бас директоры арасындағы жаңа жағдайларда (Израиль мен АҚШ-тың Иранның ядролық нысандарына маусым айында жасаған шабуылдарынан кейін) Иран мен агенттік арасындағы өзара әрекеттесу жөнінде келісімдер туралы мәлімдеме жариялады және негізгі ережелерді хабарлады.
