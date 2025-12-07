Иран мешіттерінде неліктен көгілдір тас қолданылады — шетелдегі қазақ баспасөзі
Kazinform ХАА шетелдегі қазақ тілінде тарайтын ақпарат көздеріне апталық шолуын ұсынады.
Ташкентте «Жібек жолындағы туризм» жәрмеңкесі өтті — ӨзА
Ташкенттегі «Central Asian Expo Uzbekistan» халықаралық көрме кешенінде «Жібек жолындағы туризм» атты 30-Ташкент халықаралық туризм жәрмеңкесі өтті, деп хабарлайды «ӨзА» ақпарат агенттігі.
Хабарламада айтылуынша, Орталық Азиядағы туризм саласындағы ең ауқымды алаңдардың бірі саналатын бұл көрме көптеген елдердің туристік өнімдерін таныстырып, жаңа серіктестік байланыстарын орнатуға, халықаралық ынтымақтастық көкжиегін кеңейтуге мүмкіндік беріп келеді.
Аталған жәрмеңкеге әлемнің түрлі аймақтарынан келген 300-ге жуық компания, сондай-ақ «Hosted Buyers» бағдарламасының өкілдері қатысты. Туризм индустриясы үшін маңызды кәсіби алаңға айналған шара аясында қатысушылар B2B форматындағы келіссөздерге, салалық дөңгелек үстелдерге қатысып, туристік қызметтер мен қолөнер туындыларының көрмесін тамашалады.
Жәрмеңке шамамен 15 мыңға жуық жергілікті және шетелдік кәсіби мамандарды бір алаңда тоғыстырды. Ресми ашылу салтанатында Орталық Азия және Әзербайжан елдерінің Туризм комитеттерінің басшылары сөз сөйлеп, қатысушыларды мерейтойлық шарамен құттықтады.
Сондай-ақ осы аптада «ӨзА»-да «Қорғаста Шыңжаң мен Орталық Азия жастары фестивалі басталды» деген тақырыптағы ақпарат жарияланды.
Өзбекстандық БАҚ-тың мәліметінше, Қытайдың солтүстік-батысындағы Шыңжаң Ұйғыр автономиялық өлкесінің Қорғас қаласында «Шыңжаң — Орталық Азия жастары өнер фестивалі» ашылды.
Қытай ақпарат агенттігіне сілтеме жасап хабарлауынша, үш күнге созылатын шараға Қытай, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан және Түркіменстаннан жүзге жуық жастары қатысып отыр.
Айта кетейік, фестиваль Орталық Азия өнері көрмесімен ашылды. Экспозицияға қойылған суреттер өркениеттер арасындағы өзара алмасу үдерістерін бейнелейді.
Оңтүстік дәліз — ең қауіпсіз және ең үнемді бағыт — Eurasia Today
Қытайдан Еуропаға теміржол арқылы жүк тасымалдаудың ең қауіпсіз және ең үнемді бағыты — Иран арқылы өтетін Оңтүстік дәліз, деп жазады «Eurasia Today» ақпарат агентті.
«Eurasia Today»-дың хабарлауы бойынша бұл туралы Иран темір жолдарының сыртқы сауда жөніндегі бас директоры Шахриар Нағизаде мәлімдеді.
Нағизаде жақында Ыстамбұлда жасалған Иран, Қытай, Өзбекстан, Түркия, Түрікменстан және Қазақстан арасындағы алтыжақты теміржол келісіміне тоқталып, осы жылдың маусым айында Бейжіңде Иран арқылы өтетін Шығыс-Батыс көлік дәлізін дамытуға арналған аталған елдер өкілдерінің кездесуі өткенін айтты.
Ол Қытайдан Еуропалық Одаққа апаратын үш көлік дәлізіне тоқталды. Біріншісі, оның айтуынша, Моңғолия мен Ресей арқылы өтетін Солтүстік дәліз. Екіншісі — Қазақстан арқылы өтіп, екі тармаққа бөлінетін Орталық дәліз: Ресейге баратын теміржол бағыты және Каспий теңізі арқылы Әзірбайжанға, Грузияға, содан кейін Қара теңізге баратын мультимодальды бағыт.
Оңтүстік дәліз деп аталатын және бұрын белсенді болмаған үшінші дәліз Иран арқылы өтеді. Нағизаде Оңтүстік дәліздің екі мың жылдық тарихы бар екенін, оны Жібек жолының дәуірімен салыстыруға болатынын айтты.
ЖИ жол полициясы Ханчжоу қаласында жұмысқа тұрды — «Халық газеті»
3 желтоқсанда ЖИ трафик басқару роботы өз жұмысын бастады, деп хабарлайды Қытайдың «Халық газеті» басылымы.
Аталған БАҚ-тың дерегінше, жақында Чжэцзян өлкесінің Ханчжоу қаласы бағдаршамдарға негізделген стандартты командалық әрекеттерді орындай алатын, көру жүйесі арқылы талдау технологиясына сүйенеді. Сол арқылы көлік құралдарының ереже бұзуын дер кезінде анықтап, ескерту жасайтын «Hangxing No. 1» ЖИ трафик басқару роботын іске қосқан.
Сонымен қатар осы аптада «Халық газеті» басылымында «Чэнду мен Алматы арасында тікелей рейс ашылды» деген ақпарат жарық көрді.
Қытайлық БАҚ-тың мәліметінше, Air China желтоқсан айында Сычуань өлкесінің орталығы Чэнду мен Қазақстанның Алматы қаласы арасындағы тікелей халықаралық бағытын ресми түрде іске қосты. Аптасына барып-қайту бағыты бойынша екі рейс жұмыс жасайды. Бағыт ашылғаннан кейін Чэндудан Алматы халықаралық әуежайына дейінгі жол небәрі 3,5 сағат болады. Бұл транзиттік уақытпен салыстырғанда кемінде 7 сағат үнемдейді.
2017 жылы Сычуань өлкесі мен Алматы облысы дос өлке/облыс қарым-қатынасын орнату туралы келісімге қол қойған. Бұл Сычуаньның Орталық Азия елімен алғашқы «дос қала» қарым-қатынасын орнатуы.
Айта кету керек, соңғы жылдары Сычуань мен Қазақстан арасындағы экономикалық және сауда ынтымақтастығы барған сайын жиілей түсті.
Иран мешіттерінде неліктен көгілдір тас қолданылады — ParsToday
Иран мешіттерінің плиткаларындағы көгілдір көк түстің терең философиясы бар.
Иран мешіттерінің плиткаларындағы көгілдір түс иран-ислам мәдениетіне, дініне және эстетикасына негізделген терең, көп қырлы философияға ие. Бұл түсті аспан мен руханияттың символы деп санауға болады, деп жазды ParsToday ақпарат агенттігі.
Ирандық БАҚ-тың дерегінше, шын мәнінде, көгілдір түс аспанның, шексіздіктің және жұмақтың символы болып табылады. Оны мешіттердің күмбездері мен қабырғаларын плиткамен қаптауда қолдану ақыл-ой мен көзді жоғары және аспанға бағыттайды және белгілі бір мағынада адамның Алламен байланысын еске салады. Ислам сәулет өнерінде аспанға қарау жанның көтерілуінің және рухани трансценденттіктің символы болып табылады.
— Екінші жағынан, көгілдір түс тыныштандыратын әсерге ие. Мешіттер сияқты діни кеңістіктерде бұл түс ақыл-ойды шоғырландыруға және тыныштандыруға көмектеседі, дұға ету мен ойлануға қолайлы орта жасайды, деп жазады ParsToday.
Анкарада «Халықаралық Көне Түркі Тілі Симпозиумы» басталды — TRT
Түрік Тіл Мекемесі мен Анкара Университетінің Тіл және Тарих-География факультетінің ынтымақтастығымен ұйымдастырылған Халықаралық Көне Түркі Тілі Симпозиумы 4–5 желтоқсан күндері Анкарада өтуде.
Бұл туралы бейсенбі күні Түркия Радио Телевизия порталы хабарлады.
«TRT»-ның дерегінше, Түркология саласының жетекші ғалымдарына бас қостырған бұл симпозиумда көне түркі тілінің бай мұрасы жан-жақты қарастырылуда.
Симпозиумның беташарында Анкара Университеті Тіл және Тарих-География факультетінің деканы профессор, доктор Ирфан Албайрак пен Түрік Тіл Мекемесінің төрағасы профессор, доктор Осман Мерт сөз сөйледі.
Ирфан Албайрак факультеттің 90 жылдығына орай ұйымдастырылған бұл шараның символдық мәні жоғары екенін атап өтіп, түркі тілінің тарихи мұрасы мен мәдени сабақтастығын сақтау жолындағы жауапкершілікке назар аударды. Сондай-ақ ол Ататүріктің түркі тіліне берген маңызын еске салып, факультеттің көне түркі тілі бойынша 90 жылдық ғылыми тәжірибесін айрықша атап өтті. Түркі тілінің әртүрлі географиялық кеңістіктердегі іздерін ғылыми әдістермен зерттеу қажеттігі де сөз болды.
Аталған БАҚ-тың келтірген мәліметтеріне сүйенсек, Түрік Тіл Мекемесі төрағасы профессор, доктор Осман Мерт өзінің сөзінде көне түркі тілін тек тарихи кезең ғана емес, ұлттың мәдени жадын сақтаушы өзек ретінде сипаттады. Орхон ескерткіштерінен бастап, Ұйғыр және Қарахан кезеңдеріне дейінгі көне мәтіндер түркі дүниетанымының бағыт-бағдарын айқындайтынын айтқан. Сондай-ақ Мерт жас зерттеушілерді бұл мұраны мұқият әрі ғылыми жауапкершілікпен зерттеуге шақырды және симпозиум түркология әдебиетіне жаңа үлес қосатынына сенім білдірді.
Дүние жүзіндегі ең ұзын жеке әуе жолы әлем рекордын жаңалады — CNR
20 000 шақырым және үш континентті қамтиды. China Eastern Airlines компаниясының әлемдегі ең ұзын бағыты алғашқы рейсін жасап, Оңтүстік Америкаға саяхат жасау үшін «тікелей ұшу дәуірін» бастады, деп хабарлайды Қытайдың Орталық халық радиосы.
Аталған басылымның дерегінше, 2025 жылы 4 желтоқсанда таңғы сағат 2:19–да Қытайдың шығыс әуе жолдарын ұшақпен Шанхай Пудунг халықаралық әуежайынан ұшып, әлемдегі ең ұзын бір жақты коммерциялық бағыт — Шанхай Пудун — Окленд — Буэнос-Айрес — ресми түрде басталды.
Жалпы қашықтығы 19 681 шақырымды құрайтын бұл жол әлемдегі ең ұзын бір бағыттағы жолдың рекордын жаңартып қана қоймай, Қытай мен Оңтүстік Америка арасындағы саяхат ландшафтын толығымен өзгертіп, трансшекаралық туризм нарығына күшті серпін берді.