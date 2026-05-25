Иран Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасы үшін ақы алатынын жариялады
АСТАНА. KAZINFORM – Иран бұғаз арқылы кеме қатынасы бойынша даулар жалғасуы аясында навигациялық қызметтер үшін үшін ақы алынатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Иран Сыртқы істер министрлігінің өкілі Эсмаил Багаи дүйсенбі күні Тегеран Ормуз бұғазы арқылы өтетін кемелерден «навигациялық қызметтер» үшін ақы алып жатқанын, алайда мұны өту үшін ақы деп қарастырмайтынын мәлімдеді.
- Ормуз бұғазы, Парсы шығанағы және Оман теңізінде навигациялық көмек және қоршаған ортаны қорғау шараларын қоса алғанда көрсетілетін қызметтер белгілі бір алым жинауды талап етеді, - деді Багаи апта сайынғы брифингте.
Оның айтуынша, Иран «алымдар алуға тырыспайды», ал бұғазды басқару мәселесі жағалаудағы мемлекеттердің құзырында. Багаи сонымен қатар кемелердің Иран мен Оман Ормуз бұғазы арқылы қауіпсіз өтуі үшін хаттама бойынша жұмыс істеп жатқанын және тиісті тетікті құру бойынша консультациялар жүргізіп жатқанын хабарлады.
Иран СІМ өкілінің атап өтуінше, Тегеран мен Маскат бұғазды еркін сауда және қауіпсіз кеме қатынасы үшін пайдалануды қолдайды. Бұл ретте акваторияны бақылауды күшейтудің себебі «бұғазды Иранға қарсы әскери агрессия үшін пайдалану» болды.
Тегеранның мәлімдемелері Парсы шығанағы мен Ормуз бұғазы кеме қатынасы басқармасы (PGSA) БАӘ мен Оман талап ететін сулардың бір бөлігін қамтитын реттеуші аймақтың картасын жариялағаннан кейін бірнеше күн өткен соң жасалды. Жарияланған ережелерге сәйкес, Иран белгілеген аймақ арқылы транзитпен өтетін кемелер алдын ала рұқсат алуы тиіс.
Жауап ретінде Бахрейн, Кувейт, Қатар, Сауд Арабиясы және БАӘ Халықаралық теңіз ұйымына бірлескен хат жолдап, кеме компанияларын PGSA-мен байланыс орнатпауға және Иран ұсынған бағыттарды пайдаланбауға шақырды.
Ормуз бұғазы әлемдегі ең маңызды энергия ресурстарын жеткізу жолдарының бірі болып қалып отыр —қалыпты жағдайда ол арқылы әлемдік мұнай мен газ саудасының шамамен бестен бір бөлігі өтеді.
Осыған дейін Иран Ормуз бұғазын басқаруға арналған жаңа органның құрылатынын жариялады.