Иран Ормуз бұғазын ашудың шартын атады
АСТАНА. KAZINFORM — Иран АҚШ тарапынан блокада мен шабуылдар тоқтаған жағдайда Ормуз бұғазын ашуға дайын. Бұл туралы Иран президенті Масуд Пезешкиан мәлімдеді, деп хабарлайды Anadolu.
Үндістанның India Today телеарнасына берген сұхбатында Масуд Пезешкиан АҚШ әскери жолмен өз мақсатына жете алмаған соң экономикалық қысымға көшкенін айтты.
— Олар соғыс арқылы өз мақсаттарына жете алмады. Сондықтан экономикалық қысымға көшті. Алайда біз тоқтамаймыз, — деді ол.
Иран президенті теңіз блокадасы арқылы да АҚШ өз мақсатына жете алмайтынына сенім білдірді.
— Әрине, теңіз жолы — біздің өміріміз тәуелді жалғыз бағыт емес. Бұл жолмен де олар өз мақсаттарына жете алмайды, — деді Пезешкиан.
Ол АҚШ тарапынан блокада мен шабуылдар тоқтаған жағдайда Ормуз бұғазы ашылатынын атап өтті.
Пезешкиан сондай-ақ Ормуз бұғазындағы жағдайға байланысты Иран мен Оман арасындағы келіссөздер туралы айтты. Оның сөзінше, дүйсенбі күні Маскатта араб елдерінің сыртқы істер министрлері кездеседі.
— Осы аптадағы дүйсенбіде араб елдерінің сыртқы істер министрлері Маскатта жиналып, Оман мен Иранның Ормуз бұғазы арқылы бірлескен бағыт құру туралы келісіміне қол қояды және бұл келісім туралы Халықаралық теңіз ұйымына хабарлайды. Кездесуге бізге шабуыл жасалған аумақтан [АҚШ] елдері де қатысады, — деді ол.
Бұған дейін Тегеран Ормуз бұғазы арқылы теңіз қатынасының жаңа тәртібін қалыптастырып жатқаны хабарланған болатын.
Сонымен қатар АҚШ президенті Ормуз бұғазын «Трамп бұғазы» деп қайта атауды ұсынды.