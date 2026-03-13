    00:20, 13 Наурыз 2026 | GMT +5

    Иран Ормуз бұғазын миналап жатқан жоқ — СІМ басшысының орынбасары

    АСТАНА. KAZINFORM - Иран Ормуз бұғазы аумағында теңіз миналарын орнатып жатқан жоқ. Бұл туралы елдің сыртқы істер министрінің орынбасары Мәжид Тахт-Раванчи AFP агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеді.

    Мәжид Тахт-Раванчи
    Фото: parstoday

    Бұған дейін Дональд Трамп америкалық әскерилер бұғаз маңында мина орнатуға пайдаланылған 28 ирандық кемеге соққы жасағанын хабарлаған еді.

    Ол сондай-ақ Иран кейбір елдердің кемелеріне Ормуз бұғазы арқылы өтуге рұқсат бергенін айтқанымен, нақты қай мемлекеттер екендігін нақтыламады.

    -Кейбір мемлекеттер бұғаз арқылы өту мүмкіндігіне қатысты бізбен байланысқа шықты. Біз олармен бұл мәселеде өзара іс-қимыл жасадық, — деді Тахт-Раванчи.

    — Алайда агрессияны қолдаушы елдер Ормуз бұғазы арқылы қауіпсіз өту құқығын пайдаланбауы тиіс деп есептейміз,-деді сыртқы істер министрлігінің өкілі.

    Осыған дейін Ормуз бұғазындағы жүк тасымалы 90%-ға төмендегені туралы жаздық.

    Ал бүгін Иранның жаңа Жоғарғы көшбасшысы Моджтаба Хаменеи Ормуз бұғазы ашылмайтынын мәлімдеді.

     

    Айдар Оспаналиев
