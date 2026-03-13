Иран Ормуз бұғазын миналап жатқан жоқ — СІМ басшысының орынбасары
АСТАНА. KAZINFORM - Иран Ормуз бұғазы аумағында теңіз миналарын орнатып жатқан жоқ. Бұл туралы елдің сыртқы істер министрінің орынбасары Мәжид Тахт-Раванчи AFP агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеді.
Бұған дейін Дональд Трамп америкалық әскерилер бұғаз маңында мина орнатуға пайдаланылған 28 ирандық кемеге соққы жасағанын хабарлаған еді.
Ол сондай-ақ Иран кейбір елдердің кемелеріне Ормуз бұғазы арқылы өтуге рұқсат бергенін айтқанымен, нақты қай мемлекеттер екендігін нақтыламады.
-Кейбір мемлекеттер бұғаз арқылы өту мүмкіндігіне қатысты бізбен байланысқа шықты. Біз олармен бұл мәселеде өзара іс-қимыл жасадық, — деді Тахт-Раванчи.
— Алайда агрессияны қолдаушы елдер Ормуз бұғазы арқылы қауіпсіз өту құқығын пайдаланбауы тиіс деп есептейміз,-деді сыртқы істер министрлігінің өкілі.
Ал бүгін Иранның жаңа Жоғарғы көшбасшысы Моджтаба Хаменеи Ормуз бұғазы ашылмайтынын мәлімдеді.