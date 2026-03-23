Иран Ормуз бұғазын толық жауып тастауы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Иран билігі АҚШ президенті Дональд Трамптың ультиматумына жауап қатты. Бұл туралы DW агентті жазды.
Иран армиясының командалық құрамы АҚШ-қа бағытталған жауабын мемлекеттік телеарна арқылы жариялады.
– Егер АҚШ-тың Ирандағы электр станцияларға қатысты қауіптері жүзеге асса (...), онда Ормуз бұғазы толық жабылады және біздің бұзылған электр станцияларымыз қалпына келтірілгенше ашылмайды – деді.
Иран Ормуз бұғазын АҚШ пен Израиль соғысы басталғаннан кейін жауып тастады. Бұғаз арқылы бұрын әлемдік мұнай экспортының шамамен 20%-ы өтетін. Қазір мұнай бағасы күрт өсті. Бірақ бұл – Тегеран жариялаған блокаданың жалғыз салдары емес.
Ормуз бұғазы әлемдік теңіз арқылы тыңайтқыш саудасының шамамен үштен бір бөлігін қамтамасыз ететін. Жеткізілімдегі үзілістер азық-түлік бағасының қымбаттауына және кей аймақтарда тапшылыққа әкелуі мүмкін деп БҰҰ ескертеді.
Соғыс басталғалы әртүрлі тыңайтқыш түрлерінің биржалық бағасы 10–30% өсті. Бұл – көктемгі егістікке дейінгі кезеңде орын алып отыр, яғни тыңайтқышқа сұраныс өте жоғары кезде. Ресей, Қытай, АҚШ және Марокко сияқты ірі өндірушілердің резервтік қуаттары бұл тапшылықты толық өтей алмайды.
Еске сала кетейік, бұған дейін Трамп Иранға Ормуз бұғазын ашу үшін 48 сағат уақыт берген еді.