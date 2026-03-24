Иран СІМ АҚШ-пен келіссөз болғанын жоққа шығарды
АСТАНА. KAZINFORM — Иран Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Исмаил Бағаи соңғы 24 күн ішінде АҚШ-пен ешқандай келіссөз бен диалог болмағанын мәлімдеді. Ол сондай-ақ Ислам Республикасының Ормуз бұғазы мен қақтығысты аяқтау шарттарына қатысты ұстанымы өзгермегенін атап өтті. Бұл туралы ИРНА жазды.
Иран Ислам кеңесі мәжілісінің төрағасы Мохаммад-Багер Ғалибаф та АҚШ-пен келіссөздер жүргізілмегенін растады.
— АҚШ-пен ешқандай келіссөз болған жоқ. Жалған ақпарат қаржы және мұнай нарықтарын манипуляциялау үшін таратылады, — деп жазды ол X әлеуметтік желісінде.
Айта кетейік, бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп соңғы екі күнде АҚШ пен Иран арасында «өте жақсы және нәтижелі келіссөздер» өткенін мәлімдеген еді.