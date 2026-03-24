KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:39, 24 Наурыз 2026 | GMT +5

    Иран СІМ АҚШ-пен келіссөз болғанын жоққа шығарды

    АСТАНА. KAZINFORM — Иран Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Исмаил Бағаи соңғы 24 күн ішінде АҚШ-пен ешқандай келіссөз бен диалог болмағанын мәлімдеді. Ол сондай-ақ Ислам Республикасының Ормуз бұғазы мен қақтығысты аяқтау шарттарына қатысты ұстанымы өзгермегенін атап өтті. Бұл туралы ИРНА жазды.

    Исмаил Багаи
    Фото: ИРНА

    Иран Ислам кеңесі мәжілісінің төрағасы Мохаммад-Багер Ғалибаф та АҚШ-пен келіссөздер жүргізілмегенін растады.

    — АҚШ-пен ешқандай келіссөз болған жоқ. Жалған ақпарат қаржы және мұнай нарықтарын манипуляциялау үшін таратылады, — деп жазды ол X әлеуметтік желісінде.

    Айта кетейік, бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп соңғы екі күнде АҚШ пен Иран арасында «өте жақсы және нәтижелі келіссөздер» өткенін мәлімдеген еді.

     

    Тегтер:
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
