Иран тарихындағы ең ірі банкнота айналымға шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Иран тарихында ең үлкен номиналды банкнота – 10 миллион риал ($7,6) – айналымға шығарылды. Бұл шешім қолма-қол ақшаның сұранысының күрт өсуіне байланысты қабылданды. Ақпаратты Белта агенттігі басылымы Financial Times газетіне сілтеме жасап хабарлады.
Жаңа банкнота күлгін түсті болып, бет жағында IX ғасырда салынған Йездегі Джаме мешіті, ал кері жағында 2500 жылдық Бам қамалы бейнеленген. Бұл банкнота енді айналымдағы ең ірі болып табылады және ақпан айының басында шығарылған 5 миллион риалдық ($3,8) банкнотты алмастырды.
Банкоматтарда ұзын кезектер байқалып, қолма-қол ақша тез таусылуда, себебі электрондық жүйелердің істен шығуы мүмкін деген қорқыныш туындаған. Қауіптің себебі — инфрақұрылымға жасалған шабуылдар, соның ішінде Иранның ең ірі мемлекеттік банктерінің бірі — Сепах банкі ғимаратына тигізілген зақым.
Иран орталық банкі жаңа банкнотты шығару халыққа қолма-қол ақшаға қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін қажетті екенін мәлімдеді. Алайда банк регуляторы төлемдердің негізгі құралдары болып электрондық жүйелер — банктік карталар, мобильдік және интернет-банкинг қала беретінін атап өтті.
