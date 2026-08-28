Иран Трамптың ұлына қастандық жасамақ болды деген ақпаратты жоққа шығарды
АСТАНА. KAZINFORM — Тегеран АҚШ президенті Дональд Трамптың кіші ұлына қауіп төнгені туралы хабарламаларға қатысты түсінік берді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Таяу Шығыстағы меншікті тілшісі.
Иран қауіпсіздік қызметінің басшысы Мохсен Резаи АҚШ президенті Дональд Трамптың кіші ұлын өлтіру мақсатымен қастандық жоспары туралы хабарламаларды өтірік деп атады.
Иран қауіпсіздік қызметінің басшысы Мохсен Резаи бейсенбі күні Ливанның Al Manar телеарнасына берген сұхбатында АҚШ президенті Дональд Трамптың кіші ұлына қарсы қастандық жоспары туралы ақпаратты өтірік деп атады.
U.S. Secret Service aware of Iranian video threat against Barron Trump https://t.co/zXB12U1VhC https://t.co/zXB12U1VhC— Reuters (@Reuters) August 25, 2026
Сейсенбі күні президент пен оның отбасын қорғауға жауапты АҚШ Құпия қызметі Иран мемлекеттік теледидары көрсеткен АҚШ президентінің кіші ұлы Баррон Трампқа қарсы қастандық әрекеті туралы бейнежазбадан хабардар екенін мәлімдеді.
Ведомство қорғалатын тұлғаларға қауіп төндіруі мүмкін кез келген материалдарды тексеріп жатқанын мәлімдеді.
Резаи Ливан телеарнасына берген сұхбатында делдалдар Тегераннан Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасын қайта бастау шарттарын белгілеуді сұрағанын хабарлады. Иран тарапы тиісті тізімді дайындап жатыр.
Оның айтуынша, шарттардың бірі — аймақтағы соғысты тоқтату.
Резаи сонымен қатар Иран мен Оман бұғаз арқылы кеме дәлізін құруға келіскенін мәлімдеді. Бағыт Иран мен Оман сулары арқылы өтеді. Егер АҚШ Тегеранның шарттарын орындаса, кемелерге арнайы белгіленген орталық канал арқылы жүзуге рұқсат етіледі.
Осыған дейін Иран Ормуз бұғазынан өту тәртібін бұзған кемелерді тәркілейтінін мәлімдеді.