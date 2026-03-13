Иранда немістің бірқатар ірі компаниясы жұмысын жалғастырып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Күрделі геосаяси жағдай мен Иранға қарсы санкцияларға қарамастан, немістің он компаниясы елде заңды түрде жұмысын жалғастырып жатыр, деп хабарлайды Report.
Олардың қатарына өнімдері гуманитарлық себептермен санкциялардан босатылған химиялық, фармацевтикалық және тұтыну тауарларын шығаратын компаниялар кіреді. Дегенмен, қақтығыс оларды өз қызметтерін қайта қарауға мәжбүр етуі мүмкін. Иранда қалған компаниялардың арасында Persil, Pril және Schauma брендтеріне иелік ететін неміс химиялық өнімдердің алпауыты Henkel де бар.
Алайда бұл компанияның өзі Ирандағы өндірісі мен дистрибьюторлық қызметі, жұмысшылар саны мен одан түскен кіріс туралы мәліметтерді жариялаудан бас тартты.
— Henkel Таяу Шығыстағы соңғы әскери қақтығыстарды үлкен алаңдаушылықпен бақылап отыр. Оның шиеленісуі аймақ тұрғындарының қауіпсіздігіне және жалпы халықаралық қауымдастықтың тұрақтылығына үлкен қауіп төндіреді, — деп атап өтті компания аймақтағы оқиғаларға түсініктеме бере отырып.
Басқа неміс компаниялары да Ирандағы қызметі туралы ақпаратты жария етпеуді жөн көреді. Мысалы, BASF химиялық компаниясы Ирандағы сату көлемін немесе жұмысшылар санын жариялаудан бас тартты. Компания тек Ирандағы бизнесінің ауыл шаруашылығы, фармацевтика, азық-түлік өңдеу, мал азығы, тұрмыстық және жеке күтім өнімдері сияқты гуманитарлық салалармен шектелетінін айтты.
2019 жылы АҚШ-тың Иранға қарсы санкцияларын күшейтуі Германияның бұл елмен саудасына айтарлықтай әсер етті. 2019 жылы Иранға экспорт өткен жылмен салыстырғанда шамамен 44 пайызға төмендеп, 1,5 миллиард еуроны құрады.
Айта кетейік, Әзербайжан Иранға гуманитарлық көмек жіберді. Көмектің жалпы көлемі шамамен 30 тонна.