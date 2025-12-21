Иранда теңсіздік пен кедейлік ушығып барады
АСТАНА. KAZINFORM — Халықаралық санкциялар күшейген сайын Ирандағы теңсіздік пен кедейлік ушығып барады. Бұл туралы Donya-ye-Eghtesad газетінде жазылды, деп хабарлайды Report.
Басылым АҚШ Қаржы министрлігінің 18 желтоқсандағы 29 мұнай танкері мен оларды басқаратын компанияларға санкция салу туралы шешімін еске түсіреді. Бұл қадам санкциялардан жалтарып, мұнай мен мұнай-химия өнімдерін экспорттау үшін қолданылатын Иранның «көлеңкелі флотын» нысанаға алады.
Бұл шаралар Иранның валюталық кірісін күрт төмендетіп, инфляциямен, валютаның құнсыздануымен және сатып алу қабілетінің төмендеуімен күресіп жатқан экономикаға қысымды күшейтеді.
— Ирандағы бағаның өсуі — кедейліктің белгісі. Ашық нарықтағы шетел валютасы мен алтын бағасының күрт өсуі кең таралған кедейлікті көрсетеді және осының салдарынан туындайтын инфляция алдағы айларда ирандық үй шаруашылықтарына қосымша ауыртпалық түсіреді. Тек соңғы бір жылдың ішінде Иранда азық-түліктің орташа бағасы 66 пайыздан астамға өсті, — делінген мақалада.
Сондай-ақ басылым БҰҰ санкцияларының қайта күшіне енуінен және Иран шенеуніктерінің елдің ядролық бағдарламасын жалғастыруды талап ететін бірнеше мәрте мәлімдемелерінен кейін инфляциялық қысымның күшейгенін атап өтеді.
Бұған дейін Иран соңғы ондаған жылдағы ең ауыр су дағдарысымен күресіп жатқандығы туралы жаздық.