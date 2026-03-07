Ирандағы 6668 азаматтық нысан АҚШ пен Израильдің шабуылына ұшырады
АСТАНА. KAZINFORM — Иранның Қызыл Жарты Ай қоғамының мәліметінше, америкалық-израильдік шабуылдардың нысанасына 6 668 азаматтық объекті түскен. Олардың қатарында тұрғын үйлер, коммерциялық ғимараттар, медициналық мекемелер мен мектептер бар, деп хабарлайды Анадолы.
Хабарламаға сәйкес, шабуыл жасалған нысандардың ішінде:
-
5 535 тұрғын үй,
-
1 041 коммерциялық объект,
-
14 медициналық орталық,
-
65 мектеп,
-
сондай-ақ Қызыл Жарты Айға қатысты 13 орталық бар.
Сонымен қатар, шабуылдар кезінде гуманитарлық көмек көрсету және құтқару операцияларына пайдаланылатын көптеген көлік құралдары зақымданғаны айтылды. Бұдан бөлек, гуманитарлық қызметкерлер мен Қызыл Жарты Ай қызметкерлерінің көпшілігі жарақат алған.
Ұйым мәлімдеуінше, АҚШ пен Израильдің азаматтық нысандарға жасаған шабуылдары Женева конвенцияларын бұзады.
— Халықаралық институттар, гуманитарлық құрылымдар және адам құқықтарын қорғау ұйымдары азаматтық халықтың өмірін қорғау, гуманитарлық миссия қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және халықаралық гуманитарлық құқық нормаларын сақтау үшін шұғыл әрі тиімді шаралар қабылдауы тиіс, — делінген хабарламада.
Бұған дейін мемлекеттік телеарна арқылы жасаған мәлімдемесінде Иран президенті Масуд Пезешкиан Иранның «көрші елдерге» жасаған шабуылдары үшін кешірім сұрағаны белгілі болды.