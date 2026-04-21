Ирандағы соғыстың жалғасы: Трамп Конгресс шешімін күтіп отыр
АСТАНА. KAZINFORM — Биылғы жылдың 1 мамырында АҚШ президенті Дональд Трамп Соғыс өкілеттіктері туралы қарарға сәйкес Иранда соғысты жалғастыру үшін Конгрестің мақұлдауын алуы немесе қақтығысты тоқтатуы керек, деп хабарлайды ABC News.
Президенттің әскери операцияларды жүргізу өкілеттігі АҚШ Конституциясы 2-бабының 2-бөлімінде берілген, онда:
— Президент Құрама Штаттар армиясы мен флотының, сондай-ақ жеке штаттар жасағының ол Құрама Штаттар нақты қызметіне шақырылған кезде бас қолбасшысы болып табылады, — делінген.
Алайда Соғыс өкілеттіктері туралы қарар президенттен әскери күш қолданыла бастағанын Конгреске 48 сағат ішінде хабарлауды талап етіп отыр. Трамп бұл талапты 2 наурызда орындап, Сенат президентінің міндетін уақытша атқарушы сенатор Чак Грасслиге хат жолдады.
Бұл хабарлама президенттің Конгресс соғыс жарияламай-ақ әскери операцияларды еркін жүргізе алатын 60 күндік кезеңді бастайды. Бірақ осы мерзім аяқталғаннан кейін егер Конгресс соғыс жарияламаса немесе әскери күш қолдануға рұқсат беретін заңнаманы мерзім аяқталғанша қабылдамаса президенттің өкілеттігі автоматты түрде тоқтатылады.
Бұл 60 күндік мерзім ұрысқа қатысуға рұқсат бермейді, бірақ заң шығарушыларға әскери күш қолдануға рұқсат беру туралы заң қабылдау немесе соғыс қимылдарын тоқтату туралы қарар қабылдау арқылы әскери күшті заңсыз пайдалануға қалай жауап беру керектігін шешуге уақыт береді.
1 мамырдан кейін не болады
Соңғы мерзім 1 мамырда аяқталатынына қарамастан, президент Конгреске біржақты түрде АҚШ күштерінің аймақтан тәртіппен шығарылуын қамтамасыз ету үшін қосымша күш қажет екендігі туралы жазбаша түрде хабарлай алады. Осылайша, президенттің «Эпикалық қаһар» операциясын жүзеге асыру үшін қосымша 30 күн уақыты болады. Трамп құтқару операциясынан басқа Иранға құрлық әскерлерін жіберуді бұйырмағанымен, аймақта мыңдаған әскер шоғырланған, ал АҚШ Ормуз бұғазының әскери-теңіз қоршауын қамтамасыз етуін жалғастырып отыр.
Осыған дейін Иран АҚШ-пен келіссөздердің екінші раундына қатысудан бас тартқаны хабарланды.