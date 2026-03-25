Иранға қарсы операция: Осы уақытқа дейін Американың қанша әскери қызметкері жараланды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы операциясы кезінде шамамен 290 америкалық әскери қызметкер жараланды, деп хабарлайды ТАСС.
АҚШ Орталық қолбасшылығы өкілінің айтуынша, қақтығыс кезінде жарақат алған 290 сарбаздың 255-і қызметке оралған, ал 10 америкалық әскери қызметкер ауыр жараланған. Бұған дейін ұрыста 200 адам жараланып, 13 адам қаза тапқаны хабарланған болатын.
Осы аптаның басында Иран Қарулы Күштері Хатам аль-Анбия орталық қолбасшылығының баспасөз хатшысы Эбрахим Золфагари АҚШ әскері Иранға қарсы агрессия кезінде қаза болғандар мен жараланғандардың нақты санын жасырып отырғанын айтты.
28 ақпанда АҚШ пен Израиль Иранға қарсы әскери операция бастады. Иранның ірі қалалары, соның ішінде Тегеран да соққыға жығылды. Ақ үй бұл шабуылды Тегераннан шыққан зымырандық және ядролық қатерлерге сілтеме жасап ақтады.
Ал Иран Парсы шығанағындағы АҚШ-тың әскери нысандарына шабуыл жасады.