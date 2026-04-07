ҚР президентінің телерадиокешені
    22:40, 07 Сәуір 2026 | GMT +5

    Иранның Харк аралында жарылыстар болды

    АСТАНА. KAZINFORM - Парсы шығанағындағы Иран мұнайының негізгі экспорттық торабы саналатын Харк аралында жаңа жарылыстар тіркелді, деп жазады BILD.

    Харк аралы
    Фото: BILD

    Бұл туралы ирандық Mehr агенттігі хабарлап, аралға шабуыл жасалғанын мәлімдеген. АҚШ-тың ресми өкілдері соққылар болғанын Axios және Fox News басылымдарына берген пікірлерінде растады.

    Fox News мәліметінше, шабуыл нысанасына бункерлер, радиолокациялық станса және оқ-дәрі қоймалары алынған. Бұл аралға жасалған алғашқы соққы емес, наурыз айының ортасында америкалық әскерилер оған әуеден де соққылар жасаған.

    Харк аралы Иран мұнайын экспорттауда стратегиялық маңызға ие — әлемдік нарыққа жеткізілетін мұнайдың елеулі бөлігі осы арал арқылы өтеді.

    Осыған дейін Трамптың Иран мен Харк аралының мұнайын басып алуға рұқсат бергені туралы жаздық.

     

    Тегтер:
    Иран Әлем Таяу Шығыстағы ахуал
    Айдар Оспаналиев
