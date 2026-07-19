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    Иранның оңтүстік-батысында 5 балдық жер сілкінісі болды

    АСТАНА.KAZINFORM - Иранның оңтүстік-батысында 5 балдық жер сілкінісі болды. Қызыл Жарты ай құтқару топтары ықтимал залалды бағалау үшін аймаққа жіберілді, деп хабарлайды Anadolu.

    зілзала
    Фото: Анадолы

    Иранның Ұлттық сейсмологиялық орталығының мәліметі бойынша, жер сілкінісінің эпицентрі Дезфуль округі, Сардашт ауданының орталығы Саланд қаласының маңында болған.

    Жер сілкінісі жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 5:55-те тіркелді. Оларды Хузестан провинциясының астанасы Ахваз қаласының, сондай-ақ Эндимешк және Дезфуль қалаларының тұрғындары да сезді.

    Жер сілкінісінің эпицентрі 8 шақырым тереңдікте орналасқан.

    Әзірге қирау мен құрбандар туралы ақпарат жоқ.

    Ықтимал залалды бағалау үшін жер сілкінісі аймағына Қызыл Жарты Ай құтқару тобы жіберілді.

    Айта кетейік, Түркияның Малатия провинциясында 5 балдық жер сілкінісі тіркелген еді.

    Әлем жаңалықтары
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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