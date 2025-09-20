16:54, 20 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Ислам Евлоев грек-рим күресінен әлем біріншілігінің ширек финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM – Грек-рим күресінен Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем чемпионатында сынға түскен Ислам Евлоев ширек финалға жолдама алды.
Қазақстандық балуан 87 келіге дейінгі салмақта бозкілемге шығып, армениялық спортшы Виген Назарянмен белдесті. 1/8 финалдық кездесуде отандасымыз қарсыласынан 3-1 есебімен басым түсті.
Еске сала кетейік, бұған дейін грек-рим күресінен Қазақстан құрамасының өкілі Айдос Сұлтанғали Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем чемпионатында алтын медаль үшін күресетінін, ал Демеу Жадыраевтың әлем біріншілігін 5-орынмен аяқтағанын хабарлаған едік.