    16:54, 20 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Ислам Евлоев грек-рим күресінен әлем біріншілігінің ширек финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – Грек-рим күресінен Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем чемпионатында сынға түскен Ислам Евлоев ширек финалға жолдама алды. 

    Ислам Евлоев грек-рим күресінен әлем біріншілігінің ширек финалына шықты
    Фото: ҰОК

    Қазақстандық балуан 87 келіге дейінгі салмақта бозкілемге шығып, армениялық спортшы Виген Назарянмен белдесті. 1/8 финалдық кездесуде отандасымыз қарсыласынан 3-1 есебімен басым түсті.

    Еске сала кетейік, бұған дейін грек-рим күресінен Қазақстан құрамасының өкілі Айдос Сұлтанғали Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем чемпионатында алтын медаль үшін күресетінін, ал Демеу Жадыраевтың әлем біріншілігін 5-орынмен аяқтағанын хабарлаған едік. 

     

