KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:38, 05 Қараша 2025 | GMT +5

    Ислам ынтымақтастығы ойындарында каратэден Қазақстан намысын кімдер қорғайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өтетін VI Ислам ынтымақтастығы ойындарына қатысатын WKF каратэден Қазақстан құрамасы анықталды. 

    Софья Берульцева
    Фото: Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі

    Қазақстан каратэ федерациясының баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, 68 келіден жоғары салмақта ел намысын Токио Олимпиадасының қола жүлдегері Софья Берульцева қорғайды.

    Бапкерлік құрам сондай-ақ Дайяна Даренская (-68 кг), Никита Тарнакин (-84 кг) және Жоламан Биғабылға (-60 кг) сенім артып отыр. 

    Ұлттық құраманың бас бапкері – Токио Олимпиадасының қола жүлдегері Дархан Асаділов. Аға жаттықтырушылар – Ринат Сағындықов пен Ринат Мерғалиев. 

    – Ұлттық құраманың тізімінде өзгерістер болуы мүмкін, - деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын каратэші Софья Берульцеваның Мәскеу турнирінің үш дүркін чемпионы атанғанын жазған едік. 

    Сондай-ақ қазақстандық балуандардың Эр-Риядтағы Ислам ынтымақтастығы ойындарында бақ сынайтыны хабарланды. 

    Аталған жарыс 7 қарашада басталады. 

    Тегтер:
    Сауд Арабиясы турнир Каратэ Спорт
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар