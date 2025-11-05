Ислам ынтымақтастығы ойындарында каратэден Қазақстан намысын кімдер қорғайды
АСТАНА. KAZINFORM — Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өтетін VI Ислам ынтымақтастығы ойындарына қатысатын WKF каратэден Қазақстан құрамасы анықталды.
Қазақстан каратэ федерациясының баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, 68 келіден жоғары салмақта ел намысын Токио Олимпиадасының қола жүлдегері Софья Берульцева қорғайды.
Бапкерлік құрам сондай-ақ Дайяна Даренская (-68 кг), Никита Тарнакин (-84 кг) және Жоламан Биғабылға (-60 кг) сенім артып отыр.
Ұлттық құраманың бас бапкері – Токио Олимпиадасының қола жүлдегері Дархан Асаділов. Аға жаттықтырушылар – Ринат Сағындықов пен Ринат Мерғалиев.
– Ұлттық құраманың тізімінде өзгерістер болуы мүмкін, - деп хабарлады ведомстводан.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын каратэші Софья Берульцеваның Мәскеу турнирінің үш дүркін чемпионы атанғанын жазған едік.
Сондай-ақ қазақстандық балуандардың Эр-Риядтағы Ислам ынтымақтастығы ойындарында бақ сынайтыны хабарланды.
Аталған жарыс 7 қарашада басталады.