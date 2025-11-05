Ислам ынтымақтастығы ойындарында кімдерге сенім артамыз
АСТАНА. KAZINFORM – Алдағы қарашаның 7–21 күндері аралығында Сауд Арабиясының Ар-Рияд қаласында VI Ислам ынтымақтастығы ойындары өтеді. Аталған додада қазақстандық спортшылар да бақ сынайды.
Екі аптаға созылатын бәсі биік жарыста 24 спорт түрінен жалпы 270 медаль жиынтығы сарапқа салынады.
Осымен 6-ші рет алауы тұтанғалы отырған сында биыл алғаш рет джиу-джитсу мен муайтай спорт түрлерінен де медальдар ойнатылады.
Естеріңізге сала кетсек, алғашқы ойындар 2005 жылы Сауд Арабиясында ұйымдастырылды. Оған барлық құрлықтан спортшылар қатысты. Атап айтсақ, Африкадан – 27 ел, Азиядан – 25, Еуропадан – 3 және Оңтүстік Америкадан – 2 мемлекеттің үздік спортшылары бақ сынады.
Екінші ойындар өткізілмей қалса, үшінші ойындар 2013 жылы Индонезияның Палембанг қаласында өтті. Төртінші ойындар 2017 жылы Бакуде (Әзербайжан), ал бесіншісі 2022 жылы Коньяда (Түркия) ұйымдастырылды. Биыл, 20 жыл өткен соң, Сауд Арабиясы қайтадан жарыс қожайыны атанып отыр.
Қазіргі таңда ел халықаралық жарыстарды белсенді түрде өткізіп келеді. Сауд Арабиясы 2029 жылғы қысқы Азия ойындарын, 2034 жылғы жазғы Азия ойындарын және футболдан әлем чемпионатын қабылдау құқығына ие. Сонымен қатар ел 2036 жылғы жазғы Олимпиаданы өткізуге де үміткер.
Ал алдағы күндері аталған жарыста ел намысын кімдер қорғамақ? Олардың қатарында ел сенім артқан қандай спортшылар бар? Осы сұрақтарға қысқаша жауап іздеп көрсек.
ҚР туризм және спорт министрлігінің таратқан мәліметтеріне сүйенсек, аталған жарысқа Қазақстан сапынан 98 спортшы қатыспақ. Олардың 48-і ер, 50-і әйел спортшылар. Отандастарымыз 15 спорт түрі бойынша бақ сынайды. Қатысушылар саны жағынан біздің құрама 57 елдің ішінде 10-орында тұр.
Олардың қатарында жеті әлем чемпионы мен Олимпиада ойындарының жүлдегері де бар.
Атап айтсақ, Нұрғиса Әділетұлы мен Артём Антропов (ауыр атлетика), Ризабек Айтмұхан және Нұрқожа Қайпанов (еркін күрес), Рамазан Құсайынов пен Жібек Құлымбетова (джиу-джитсу), Әбіл Ғалиев (муайтай), сондай-ақ Токио Олимпиадасының қола жүлдегері Софья Берульцева (каратэ WKF) бар. Қазақстан құрамасынан ең көп спортшы дзюдо (11 адам), жеңіл атлетика (10) және джиу-джитсудан (9) қатысады.
Естеріңізге сала кетсек, Қазақстан спортшылары осыған дейін, Ислам ынтымақтастығы ойындарының тарихында жалпы 134 медаль жеңіп алған. Оның 42-сі алтын, 36-сы күміс және 56-сы қола медаль.
Алтын медаль саны бойынша көшбасшы спорт түрі — жүзу (17 алтын). Одан кейін ауыр атлетика (8), велотрек (5), кикбоксинг (4), бокс (2), гимнастика (2), каратэ (2), жеңіл атлетика (1) және күрес (1) түрлері келеді.
2021 жылы Түркияның Конья қаласында өткен соңғы ойындарда Қазақстан құрамасы 27 алтын, 23 күміс және 39 қола медаль жеңіп алып, жалпыкомандалық есепте бесінші орынға ие болды.
Естеріңізге сала кетсек, осыған дейін, Ислам ынтымақтастығы ойындарында каратэден Қазақстан намысын кімдер қорғайтыны туралы жазған болатынбыз.